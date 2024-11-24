Сожгли и уничтожили дотла: как сейчас выглядит Часов Яр, на который нацелилась армия РФ. Видео

Российские оккупанты, которых Кремль отправил на украинскую землю под предлогом "защиты Донбасса", уничтожили еще один город в Донецкой области. Часов Яр ныне превращен россиянами в сплошную руину.

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Город беспощадно бомбят и обстреливают оккупационные войска, за Часов Яр и дальше идут ожесточенные бои. Видео, зафиксировавшее, как выглядит этот некогда уютный городок сегодня, показали воины 5 отдельной штурмовой Киевской бригады.

На снятых защитниками кадрах – сплошные руины, над которыми поднимается дым.

А жуткие кадры с изуродованными многоэтажками больше напоминают старые кинохроники времен Второй мировой, чем видео, снятое в 21 веке в сердце Европы.

Над городом непрерывно летает вражеская авиация, нанося удары и сбрасывая бомбы, атакуют россияне и с наземного оружия.

Времен Яр уже кажется мертвым. Однако на его руинах все еще держат оборону украинские воины.

"Война продолжается", – напоминают они в конце короткого ролика.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала предателя, который во время боев за Часов Яр наводил артиллерию врага на своих побратимов. Им оказался 22-летний контрактник, оператор беспилотных систем одной из бригад Вооруженных сил Украины.

Следствием установлено, что предатель передавал куратору локации своего подразделения беспилотных систем, корректировавшему огонь по российским войскам, атаковавшим Времен Яр.

Также он пытался собирать и передавать ФСБ данные о расположении других подразделений ВСУ в этом районе.