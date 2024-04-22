Спасал раненых побратимов с поля боя: на Донетчине погиб защитник из Ирпеня. Фото

На восточном направлении фронта погиб военнослужащий ВСУ Валерий Остапчук из Ирпеня Киевской области. Его жизнь оборвалась, когда он спасал с поля боя раненых побратимов.

Защитник на позывной "Туркмен" воевал с начала полномасштабной войны, ему навеки остался 51 год. О потере сообщил мэр города Александр Маркушин.

По его словам, Валерий с родителями переехал в Ирпень еще ребенком, там окончил школу №2. Еще в юном возрасте он увлекся мотоциклами и автомобилями, а потом сделал ремонт транспорта своим делом жизни, работал на СТО.

"Человек с отличным чувством юмора, оптимист с большой и искренней душой – Валерий никогда не отказывал в помощи. Не смог стоять в стороне и когда российские захватчики начали полномасштабную войну – уже 10 марта 2022 года мобилизовался в войско", – рассказал мэр.

Мастер на все руки и искусный водитель, "Туркмен" не раз выручал побратимов с ремонтом авто на фронте и эвакуацией.

"Я пошел защищать Украину, потому что хотел быть полезным", – говорил сам военный.

За смелость и патриотизм Валерий Остапчук награжден медалью "Честь. Слава. Держава".

Защитник погиб, спасая раненых побратимов с поля боя в районе Константиновки на Донетчине. У него остались жена, дочь и сын.

"Мой кум был добровольцем, который с первых дней без устали боролся за границы нашей страны, который не колеблясь ушел защищать каждого из нас… Грустно. Больно. Война уносит родных людей, война делает детей сиротами. Война разрушает все… Без отца остались двое детей, без мужа осталась наша Яна, без очень хорошего друга осталось много людей. Обнимаю каждого. Вечная, светлая память", – написала в Facebook Илона Шеремет.

О дне и времени прощания с военным Ирпенской громаде обещают сообщить впоследствии.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе Орехова на Запорожском направлении фронта погиб старший солдат Владимир Майданов с Киевщины. Он защищал Украину с первого года полномасштабной войны, у него остались жена и дети.

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