'Спасал жизнь побратимов и учил этому других': на фронте погиб госпитальер Александр Олейник. Фото

В боях за Украину погиб госпитальер Александр Олейник, которого побратимы звали друг "Богуш". Он был инструктором учебного центра "Соломенские котики" – спасал жизнь воинов и учил этому других.

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Защитнику навеки осталось 27 лет. О потере сообщил Медицинский добровольческий батальон "Госпитальеры".

Там отметили, что друг Богуш, 02.05.1997 г. р., присоединился к их команде в 2023-м после вышкола. Он выезжал на ротации на передовую, где спасал военных. Впоследствии и сам присоединился к ВСУ.

Боец обучал военных тактической медицине, ездил на ротации на разные направления фронта и эвакуировал раненых.

"Саша приобщился к войску, защищал свободу и независимость Украины, спасал жизнь побратмов и учил этому других. Погиб, выполняя служебные обязанности", – говорится в сообщении.

Жизнь госпитальера Александра Олейника оборвалась на фронте 19 марта.

Коллеги и побратимы отметили, что знали друга "Богуша" как невероятно мотивированного, честного и порядочного человека. Он стремился всегда быть первым и во всем хотел стать примером для других.

"Выражаем искренние соболезнования семье, близким и друзьям", – указали в добровольческом батальоне.

Проститься и почтить память Александра Олейника можно будет в Киеве 25 марта, в 13:00 (Байковое кладбище, Крематорий). Семья просит воздержаться от искусственных цветов.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб поэт и врач-кардиолог Владимир Воликов, вступивший в ряды ВСУ с первых дней полномасштабной войны. Сердце деятеля культуры, имевшего позывной "Скиф", остановилось по причине пулевого ранения.

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