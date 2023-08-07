Спасли почти 300 человек из Курахово: в полиции показали работу группы 'Белый ангел'. Видео

С начала этого года полицейские группы "Белый ангел", работающие на Марьинском направлении, эвакуировали почти 300 человек из Курахово. Среди спасенных, в частности, 65 детей.

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О работе группы рассказали в Министерстве внутренних дел. Там также опубликовали соответствующее видео, снятое на бодикамеры полицейских.

Экипаж, спасающий гражданских жителей из зоны боевых действий, работает в режиме 24/7. Правоохранители сразу прибывают на место обстрелов, даже если взрывы продолжаются. За 7 месяцев полицейские оказали помощь 42 раненым.

С начала этого года группа "Белый Ангел", работающая на Марьинском направлении, эвакуировала 271 человека, в том числе 65 детей.

Также полицейские доставили людям на линию фронта более 28 тонн гуманитарного груза.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 5 августа гуманитарный коридор для украинцев, эвакуированных с временно оккупированных территорий, возобновит работу на российско-украинской границе "Колотыловка–Покровка". Там работает волонтерский гуманитарный центр, где все граждане нашей страны могут получить бесплатную психологическую, юридическую и гуманитарную помощь, а также переночевать и добраться до Сум или других городов Украины.

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