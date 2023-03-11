Спецназ СБУ на ходу уничтожил танк-беглец окупантов. Видео

Спецназовцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины уничтожили российский танк на полном ходу. Россияне пытались сбежать, однако им это не удалось.

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Поражение вражеской бронетехнике нанесено с помощью дрона-камикадзе. Видео "охоты" показали в СБУ (чтобы ее просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Украинский FPV-дрон vs российский танк. Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ уничтожили дроном-камикадзе еще один танк оккупантов. Россияне пытались убежать, но им не очень удалось. А мы продолжим уничтожать захватчиков до полной Победы", – прокомментировали в СБУ опубликованное видео.

На кадрах видно, как дрон-камикадзе спецназовцев летит над полями, и вдруг оператор замечает российский танк, быстро едущий по полевой дороге в противоположном направлении.

Оператор разворачивает дрон и начинает погоню. Она оказалась успешной: совсем скоро украинский FPV-дрон настигает захватчиков и врезается в заднюю часть танка.

Напомним, накануне, 10 марта, Силы обороны Украины ликвидировали еще 1010 оккупантов и уничтожили 10 танков. Безвозвратные потери РФ в живой силе достигли красивой цифры 158 тысяч. Количество танков, находившихся на вооружении армии РФ, с 24 февраля 2022 года украинские воины сократили на 3 458 единиц.

Также сообщалось, что по данным Oryx, в Украине уничтожена тысяча российских танков Т-72. Это лишь верифицированные потери российской армии: уничтожение каждой числовой единицы подтверждено уникальными фото и видео. В реальности же, признают расследователи Oryx, потери Т-72 в ВС РФ могут быть вдвое выше.