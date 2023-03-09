Спецназ СБУ с помощью дронов-камикадзе уничтожил вражеские ЗРК ТОР М2 и С-300ВМ: впечатляющее видео

Защитники Украины продолжают приближать Победу и уничтожать захватчиков на своей земле. В частности, в одном из направлений спецназ Службы безопасности Украины превратили в металлолом российские зенитные ракетные комплексы ТОР М2 и С-300ВМ.

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Для этого наши бойцы использовали дроны-камикадзе. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале СБУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"В ответ на каждый российский "ракетный удар возмездия" мы нанесем удары настоящего возмездия – чтобы уничтожать оккупантов, их базы и технику!" – отметили в СБУ.

Напомним: накануне спецназовцы СБУ также сожгли российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" прямо в момент ее залпа. Уничтожили вражескую технику с помощью современного FPV-дрона, позволяющего через встроенную камеру наблюдать за всеми перемещениями беспилотника в реальном времени.

А бойцы 72-й отдельной механизированной бригады с помощью дронов вывели из строя российский танк. Оккупанты пытались убежать от ударов украинцев, однако безуспешно. На опубликованных кадрах виден российский танк, атакующий украинский дрон. Украинские операторы делают несколько сбросов, после чего танк был поврежден, а россияне попытались скрыться.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские нацгвардейцы в ночь на 6 марта сбили в районе Бахмута российский штурмовик Су-25. Вражеская "птичка" была поражена с ПЗРК "Перун" с расстояния около 4 км;

– также в Запорожской области Силы обороны Украины уничтожили российский автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления РБ-301Б "БорисоГлебск-2".

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