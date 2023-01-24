Спецназовцы ГУР провели ночной рейд в тыл врага: минус 12 оккупантов, БТР и пополнение обменного фонда. Фото и видео

В ночь с 23 на 24 января специальное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины зашло в тыл российских оккупантов в районе Новой Каховки на Херсонщине. В разведывательном рейде также участвовали военнослужащие Вооруженных Сил Украины.

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Группа специального назначения переправилась через Днепр и высадилась на противоположный берег реки. Об этом сообщает ГУР МО в Telegram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Предварительно разведчики в сотрудничестве с местными партизанами установили место, где находился передовой пункт управления оккупационных войск РФ. На том берегу, где временно находятся захватчики, установлены фортификационные сооружения. Кроме того, враг плотно заминировал береговую линию, однако это не помешало спецназовцам ГУР добраться до места базирования оккупантов.

Высадившись на берег, они вступили в бой с военнослужащими РФ и уничтожили выстрелами из гранатометов здание, где находился командный пункт россиян.

Оккупанты же восприняли эту высадку разведчиков как попытку наших военных прорвать их линию обороны. В связи с этим противник задействовал свои боевые резервы: подразделение сил специальных операций, авиацию и бронетехнику.

"Благодаря этому разведка получила исчерпывающие данные насчет количества, состава и мест расположения вражеских резервов", – отметили в ГУР.

Во время этого столкновения россияне понесли значительные потери. Наши защитники ликвидировали по меньшей мере 12 оккупантов, уничтожили вражеский БТР 82А, а также захватили одного военного преступника в плен.

Выполнив задание, группа спецназовцев успешно вернулась на правый берег Днепра.

"Работа по деоккупации украинской территории продолжается", – добавили разведчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские патриоты во временно оккупированной Новой Каховке в Херсонской области устроили акцию против захватчиков. В городе появились листовки с предупреждением для оккупантов, что Вооруженные силы Украины уже близки.

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