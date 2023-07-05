Спецпредставитель Китая усомнился, что Patriot сбивает российские 'Кинжалы', – Резников

Украинские силы ПВО разрушили миф о "страшной гиперзвуковой ракете "Кинжал", которой кичился президент РФ Владимир Путин. С помощью систем противовоздушной обороны Patriot украинские воины с мая перехватили уже не одну такую ракету, которую, как уверяли в Кремле, невозможно сбить.

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В то же время в Китае высказали сомнения в том, что "Кинжалы" были сбиты, их озвучил спецпредставитель КНР по евразийским делам Ли Хуэй во время визита в Киев, однако осмотреть доказательства обратного он не пожелал. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Financial Times.

Еще в начале мая в Воздушных силах Вооруженных сил Украины отчитались, что сбили аэробаллистическую российскую ракету "Кинжал", которую в России называли "гиперзвуковой" и уверяли, что сбить ее невозможно.

А уже 16 мая защитники доказали: то, что сбит первый "Кинжал", не было случайностью. Тогда РФ атаковала Украину 18 ракетами, из них шесть были именно "Кинжалы".

Тогда, как заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, украинская ПВО уничтожила все воздушные цели.

В разговоре с журналистами Financial Times Резников вспомнил: когда Залужный позвонил ему, чтобы рассказать о сбитом "гиперзвуковом" "Кинжале", он как раз проводил встречу с американской делегацией. Услышав известие, министр сказал американским чиновникам: "У меня для вас хорошие новости. Мы сбили "Кинжал".

По воспоминаниям Резникова, один из американских чиновников на известие отреагировал возгласом "Фантастика!"

С тех пор, пишет издание, с помощью систем Patriot украинские воины перехватили уже более десяти российских "Кинжалов". А западные союзники Киева, по словам Резникова, "фактически могут увидеть, работает ли их оружие, насколько эффективно оно работает и нужно ли его модернизировать".

В отличие от американцев, китайцы новость об сбитых российских "Кинжалах" встретили гораздо более сдержанно. Спецпредставитель Китая по евразийским делам Ли Хуэй во время визита в Киев выразил сомнения в том, что Patriot действительно способен перехватывать российские "гиперзвуковые" ракеты.

"Я предложил, если есть сомнения, мы готовы представить доказательства", – вспомнил Резников разговор с Ли Хуэем.

Однако тот уехал из Киева, не воспользовавшись предложением осмотреть доказательства.

Издание обратилось за комментарием к посольству КНР в Украине. Однако ответы журналисты так и не получили.

Напомним, ранее в Financial Times сообщили, что Си Цзиньпин лично предостерег Путина от применения ядерного оружия в войне против Украины. Это произошло во время государственного визита главы КНР в Москву в марте.

В материале отмечается: предупреждение Си дало надежду, что Китай подкрепляет свою публичную риторику, в которой последовательно выступает против использования ядерного оружия в Украине, за закрытыми дверями – и предупреждает о потенциальных последствиях для двусторонних отношений, чего было бы достаточно, чтобы остановить Путина от развязывания ядерной войны.