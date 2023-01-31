Спецслужбы РФ начали насаждать свою пропаганду украинцам через мессенджеры: как это работает

Россия начала контрнаступление на информационном поле. Российские спецслужбы на протяжении всего времени полномасштабного вторжения используют подставные Telegram-каналы якобы боевых частей украинской армии. Там они могут продвигать свои нарративы под проукраинской патриотической оберткой. В настоящее время их огромной целевой аудиторией являются родственники пропавших без вести и пленных бойцов. Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Как отмечается, такие каналы приглашают родственников на митинги и публичные акции. Одно такое мероприятие уже состоялось в центре Киева 14 января. Туда приехало около 200 человек из разных городов с требованием обмена пленных "всех на всех". Сразу после митинга свой комментарий дал Координационный штаб по обращению с военнопленными: "Россия активизировала спецоперации, призванные расшатать общественные настроения в Украине. Враг использует, как информационные поводы, мероприятия, организуемые в поддержку военнопленных. Акция на Майдане Независимости не стала исключением" .

Важно понимать, что Киев предлагал Москве обмен "всех на всех". Это делали как украинские чиновники, так и президент Владимир Зеленский. Однако Кремль постоянно уклоняется от такого предложения. Таким образом, пропагандисты, распространяя ложную информацию, пытаются переложить вину в глазах родственников пленных на украинское руководство.

Еще с начала полномасштабной войны подобные пророссийские нарративы начали активно продвигаться в подставных Telegram-каналах. 2 марта Генштаб ВСУ это также подтвердил. Некоторые из таких страниц вроде бы принадлежали 93-й ОМБР, 81-й и т.д. Для врага это удобно, ведь проверить, кому принадлежит канал, бывает непросто. Однако просмотреть откровенно пророссийские месседжи можно.

Фейковая страница 80-й отдельной аэромобильной бригады работает даже сейчас, хотя руководство бригады официально заявило, что эта страница не имеет к ним никакого отношения. Однако авторы фейков не сдаются и атакуют такие заявления. Канал преимущественно занимается подрывом доверия к командованию, но слишком часто допускает забавные ошибки в украинском языке, что носителя языка может сбить с толку.

Фейковый канал 81-й отдельной аэромобильной бригады публикует информацию о пропавших без вести воинах и обманывает их родственников. Там часто фигурируют российские нарративы о лживом Западе, которое обогащается за счет продажи Украине устаревшей техники. Также дискредитируются власти, а иногда авторы каналов даже не стесняются цитировать кого-то вроде Рамзана Кадырова или Дмитрия Медведева. Также время от времени упоминается тема геев, которая очень "больная" для России.

Подставной канал 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады выставляет украинских воинов жертвами режима Зеленского, а не героями. В первые дни после 24 февраля там призывали украинцев не брать в руки оружие, подвергали сомнению правдивость фотографий из Бучи и преступлений россиян в Киевской области. Удар по Харьковской ОГА там был оправдан тем, что "объект был классифицирован как военный".

Пропагандистская история фейкового канала 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады об обороне Соледара оказалась настолько убедительной, что ей поверило известное американское издание CNN. Вероятно, журналисты просто не знали всех особенностей и опасностей использования Telegram-каналов или кто-то намеренно порекомендовал им этот канал.

Было и множество других каналов, которые маскировали свои российские нарративы и выдавали себя за боевые части ВСУ. Там авторы часто не слишком успешно скрывают свое уважение к российской армии между строками и публикуют фейки об украинских властях и процветании бандитизма в Украине.

В течение последних месяцев все большие обороты набирает еще одна информационная атака, которая пытается поспособствовать негативному отношению украинцев к общей мобилизации, мол, "посмотрите, как всех гребут – уклоняйтесь, кто может".