'Справедливый мир можно достичь только благодаря силе': Украина в ОБСЕ призвала дать больше оружия для обороны

Для того чтобы Украина победила в войне с Россией и приблизила справедливый мир, партнеры должны усилить обороноспособность ее Вооруженных сил. Именно это предусмотрено Планом победы, представленным президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Стабильности в регионе и справедливого мира для украинцев по состоянию на сегодняшний день можно достичь исключительно благодаря силе. Об этом заявила и.о. постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Виктория Кувшинникова во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 7 ноября, передает Укринформ.

Дипломат подчеркнула, что нельзя давать России время на адаптацию и привлечение новых ресурсов, чтобы ударить по Украине с новой силой.

"Для этого следует усилить обороноспособность Украины в рамках Плана победы. Самоналоженные ограничения для защиты жизни от террора должны быть наконец отменены. Для предотвращения новых атак необходимо наносить удары по военным базам и объектам в России", – сказала она.

Также необходимо усилить санкции против государства-агрессора, закрыть лазейки для их обхода, а также наказать руководство РФ за преступления против Украины, в частности через создание Специального трибунала.

"И Украина должна быть наконец-то интегрирована в евроатлантическую архитектуру безопасности. Это необходимо для того, чтобы эффективно остановить Россию на поле боя и сдержать Москву от повторения агрессии против Украины или любого другого государства-участника в будущем", – подчеркнула Кувшинникова.

Как сообщал OBOZ.UA, военный аналитик Колби Бадвар отметил, что военная помощь Украине – это инвестиция в американское производство и в рабочие места. Следовательно, она обеспечивает рост экономики США, потому что на самом деле эти деньги уходят в оборонно-промышленную базу Штатов.

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