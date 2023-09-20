'Спросите Пригожина, стоит ли доверять обещаниям Путина': Зеленский в ООН призвал не вести с Россией кулуарные переговоры. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН не вести с Россией кулуарные переговоры. В качестве примера того, что главе РФ Владимиру Путину нельзя доверять, он привел смерть главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, за которой, скорее всего, и стоит российский диктатор.

Об этом Зеленский заявил, выступая на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 19 сентября. Он вел речь об определенных теневых сделках (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мне известно о попытках заключить какие-то теневые соглашения за кулисами. Злу нельзя доверять. Спросите Пригожина, стоит ли доверять обещаниям Путина. Пожалуйста, услышьте меня. Пусть единство решает все открыто", – сказал Зеленский.

Он добавил, что в прошлом году представил Украинскую формулу мира, ставшую основой для обновления существующей архитектуры безопасности.

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"Теперь мы можем восстановить действие Устава ООН и гарантировать полную силу основывающегося на правилах мирового порядка. Завтра я представлю детали на специальном заседании Совета Безопасности ООН. Формула не только об Украине. Более 140 государств и международных организаций полностью или частично ее поддержали. Она предлагает решения и шаги, которые остановят все формы превращения в оружие, которые были применены Россией против Украины и других стран и могут быть использованы другими агрессорами", – добавил гарант.

Также украинский лидер рассказал, что важные переговоры и консультации по имплементации Формулы мира состоялись в Хиросиме, Копенгагене и Джидде.

"И мы готовим Глобальный саммит мира. Я приглашаю всех вас – всех, кто не терпит никакой агрессии, – к совместной подготовке Саммита", – сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский во время выступления отметил, что западные союзники должны понимать, какова цена проигрыша Украины.

"Украина отдала свой третий по величине ядерный арсенал. Тогда мир решил, что Россия должна стать хранительницей такой силы. Но дальнейшая история доказала, что именно Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще тогда, в 1990-е", – сказал президент.

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