Спросите у МО РФ и Госдумы: в Украине показали письмо, которое должно раскрыть глаза родственникам пленных оккупантов. Документ

Россия "не бросает своих" только на словах, на деле же в этом пафосном лозунге нет и грамма правды. Российские оккупанты бросают своих "двухсотых" и "трехсотых" на поле боя, а командование РФ "забывает" о своих военнопленных. Многие захваченные в плен россияне хотят вернуться домой, однако в Кремле не реагируют на их призывы и попытки Украины способствовать обмену.

Очередное доказательство того, как Россия относится к своим солдатам, представили в украинском проекте "Хочу жить". Обнародован документ, который должен раскрыть глаза родственникам пленных оккупантов на ложь российского руководства.

Почти два года назад, а именно 1 августа 2022 года, Украина официально обратилась к российской стороне с предложением о налаживании совместной гуманитарной деятельности в вопросах военнопленных. В документе оговаривалось все – от создания справочного агентства и единой базы списков до проведения обменов.

Однако Россия полностью проигнорировала эти гуманитарные инициативы и продолжает делать это сейчас.

В документе говорится о:

1. Создании в нейтральной стране Центрального справочного агентства по делам военнопленных

2. Создании официального органа со стороны РФ, отвечающего за организацию и проведение обменов (аналогично украинскому Координационному штабу)

3. Создании единой базы списков военнопленных

4. ⁠ Возврате тяжелобольных и тяжело раненых военнопленных, без каких-либо условий, независимо от их звания и количества

5. Согласовании помощи военнопленным со стороны религиозных и других организаций, кроме МККК

6. Допуске представителей Совместного координационного центра и согласованных организаций к военнопленным

7. Создании совместной организации по эксгумации и репатриации тел и останков

8. Гарантиях и контроле Совместного центра за исполнением Женевских конвенций.

9. Специальном соглашении по определению порядка и условий обменов.

От всего этого отказалась российская сторона, проигнорировав предложение Украины. Кремль не интересует судьба своих военнопленных, а все инициативы, желания и действия Украины по возвращению своих защитников из плена наталкивается на нежелание РФ совершать обмен.

При этом Москва пытается использовать родственников украинских военнопленных для разжигания общественного недовольства в Украине. Один из таких способов – циничный обман. Оккупанты звонят родственникам украинских защитников, которые находятся в российском плену, и утверждают, что Россия готова вернуть военнопленных, но, мол, украинское руководство препятствует этому. Они призывают родственников выходить на протесты.

В Кремле совершенно не беспокоятся о том, что тысячи россиян остаются сидеть в плену, а десятки тысяч их близких – жить без родных. Российская сторона не желает забирать даже раненых своих солдат, отказываясь от обмена тяжелобольными военнопленными.

При этом предложения, представленные Украиной в опубликованном документе, могли бы решить большинство проблем военнопленных.

"Родственники российских военнопленных и пропавших без вести могут задать вопрос чиновникам МО РФ, так называемому омбудсмену РФ и депутатам Госдумы, почему они готовы жертвовать российскими военнопленными и их семьями ради давления на украинское общество", – отметили в проекте "Хочу жить".

Представители украинского проекта подчеркнули, что предложение Украины до сих пор действует. Нужно только желание России "не бросать своих" на деле, а не только на словах.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина инициировала обмен военнопленными 10 апреля, когда мусульмане всего мира будут отмечать окончание поста Ураза-Байрам. Украинская сторона готова была отдать по четыре пленных российских оккупанта за каждого освобожденного из плена украинского воина. Но Россия проигнорировала предложение.

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