Спрятал в спальном мешке: дальнобойщик пытался вывезти сына из Украины, чтобы тот избежал мобилизации, и поплатился

Во Львовской области осудили дальнобойщика, пытавшегося вывезти своего 21-летнего сына за границу. Он хотел, чтобы таким образом тот избежал мобилизации.

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Соответствующее решение было принято Жовковским районным судом Львовской области. Постановление содержится в Едином государственном реестре судебных решений.

Так, в октябре 2023 года водитель грузовика Renault спрятал 21-летнего военнообязанного сына в спальном мешке и пытался вывезти его за границу в Польшу.

Сам он планировал законно пересечь украинско-польскую границу. Однако во время проверки салона грузовика в пункте Рава-Русская – Позвоночное пограничники обнаружили "нелегала".

Следователи сообщили мужчине о подозрении в незаконной переправке через госграницу по ч. 1 ст. 332, а на его сына составили админпротокол за попытку незаконного пересечения государственной границы (ч. 1 ст. 204-1 КУоАП).

Мужчина во время судебного заседания свою вину признал и объяснил, что в тот день хотел вывезти сына, поскольку волновался за его судьбу, опасаясь мобилизации.

Суд признал подозреваемого виновным и назначил три года лишения свободы. Однако решил освободить его от отбывания наказания, заменив заключение и год испытательного срока. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном порядке.

Напомним, украинские пограничники на западе государства обнаружили на берегу реки Тиса мужчину, пытавшегося нелегально покинуть пределы страны. Он лежал на берегу полуживой и почти не подавал признаков жизни.

Ранее сотрудники ГНСУ задержали группу из 12 мужчин недалеко от границы с Венгрией. Они пытались скрыться от пограничников, однако попытка оказалась неудачной и закончилась предупредительными выстрелами.

Также пограничники задержали организатора "путешествия", перевозившего мужчин собственным транспортом за 12 тыс. грн с каждого.

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