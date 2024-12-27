Среди солдат КНДР большие потери, враг относится к ним как к 'расходному материалу' – Белый дом

Северокорейские военные, принимающие участие в войне России против Украины, несут очень большие потери. В частности, только за последнюю неделю в Курской области России украинцами было убито или ранено более тысячи солдат КНДР.

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Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщил спикер Белого дома Джон Кирби. Причем, как отмечает Reuters, названное количество потерь значительно больше, чем то, что ранее сообщали высокопоставленные чиновники США.

По словам господина Кирби, такие потери объясняются отношением командиров оккупантов к солдатам КНДР. Последних заставляют пешком идти в атаки.

"Очевидно, российские и северокорейские военные командиры рассматривают этих солдат как расходный материал и отдают им безнадежные приказы атаковать украинскую оборону массированными пешими нападениями", – сказал Кирби.

Лишь неделю назад в Белом Доме заявляли, что Северная Корея потеряла около сотни своих военных в Курской области России, напоминает издание и добавляет, что эти потери – не только солдаты. В частности, цитируются слова анонимного военного чиновника США, отметившего, что среди потерь достаточно военных КНДР, "очень близких к верхушке" командования.

А простые солдаты, как отдельно отметил господин Кирби, "предпочитают самоубийство вместо того, чтобы сдаться Украине".

Спикер Белого дома добавил, что действующий президент США Джо Байден "в ближайшие дни одобрит новый пакет помощи Украине в области безопасности".

Как отмечает издание, представители России и КНДР в ООН "отказались от комментариев" относительно вышеупомянутых потерь.

Как сообщал OBOZ.UA, Северная Корея, вероятно, планирует оказать России дополнительную военную поддержку, включая военнослужащих и технику.

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