По меньшей мере 60 российских срочников погибли во время наступления Вооруженных сил Украины на Курщине в августе 2024 года. Примерно такое же количество, вероятно, пропало без вести.

Об этом говорится в Telegram-канале "Важные истории". Информацию о погибших удалось установить по данным СМИ, публикаций родственников в соцсетях и реестра наследственных дел.

Что известно

В частности, средний возраст срочников, которые погибли, составлял около 20 лет. Известно, что среди них были призывники из 34 регионов России: по пять – из Краснодарского и Красноярского краев, четверо – из Алтайского края и по трое – из Ямало-Ненецкого автономного округа, Коми, Бурятии и Дагестана. Около половины потерь пришлось на первую неделю после начала операции ВСУ 6 августа 2024 года.

В сентябре 2024-го погибли по меньшей мере 20 человек. Как сообщают родственники в соцсетях, в Новоивановке в первый день наступления, 6 августа, погибли пятеро военных срочной службы из 30-й артиллерийской бригады (в/ч 62048).

"Как минимум по восемь срочников погибли 7 и 10 августа, большинство из них служили в 488-м полку (в/ч 12721 в Клинцах Брянской области). Двое из 473-го Окружного учебного центра (в/ч 31612 в Елани Свердловской области) находились на позициях в Свердликово непосредственно на границе с Украиной — они погибли на второй день вторжения", – говорится в сообщении.

С февраля 2024 года количество погибших срочников значительно больше

По данным "Важных историй", минобороны РФ не вывело срочников из зоны боевых действий. Это подтверждает, в частности, гибель семи военных в период с 13 по 14 сентября, которые, вероятно, стали жертвами удара ВСУ по школе в селе Веселое, где их разместило командование.

Кроме того, в Курской области пропавшими без вести считаются более 60 солдат-срочников. Некоторым из тех, кого родственники разыскивали еще в августе 2024 года, впоследствии удалось самостоятельно выйти из окружения.

Журналисты "Русской службы Би-Би-Си" ранее сообщали, что до вторжения украинских войск в Курскую область во время войны против Украины погибли 159 срочников. Таким образом, с февраля 2022 года количество погибших российских военнослужащих срочной службы составляет не менее 219 человек.

Как писал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны ранее отмечали, что российские чиновники продолжают обманывать и принуждать призывников подписывать военные контракты с минобороны, чтобы увеличить количество военнослужащих, направляемых для участия в боевых действиях в Украине или в активный стратегический резерв. Россия, очевидно, прилагает усилия для устранения бюрократических преград, которые могли бы замедлить призыв российских резервистов в будущем, включая расширение административных процедур призыва до круглогодичного.

