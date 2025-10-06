Продолжительность жизни – месяц-два: российских срочников массово заставляют подписывать контракт, чтобы отправить на войну в Украину

С 1 октября в России стартовал осенний призыв – в ряды армии страны-агрессора планируют призвать 135 тысяч человек. Многих из них в итоге заставят подписать контракт, что даст возможность отправить новое "мясо" на преступную войну против Украины. Именно контрактники оккупационных войск сейчас по полной прочувствовали на себе, что творится во "второй армии мира". И очень немногим удается это пережить. Вернее, выжить.

Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

Из срочников в контрактники

Обещания, что призывники "будут в полной безопасности" и ни в коем случае "не будут воевать", продолжают транслировать официальные лица на всех российских каналах.

Например, зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин накануне осеннего призыва успокаивал родителей: "Военнослужащие срочной службы не участвуют в боях в зоне "специальной военной операции". Призыв проводится исключительно для укрепления обороноспособности страны, а родители могут быть спокойны за своих детей: срочников не направляют на фронт".

Реальность же совсем иная. Да, срочники служат, например, не в "зоне СВО", а в российском приграничье. В той же Курской области, которую сейчас спокойной не назовет никто. Фактически они принимают участие в боевых действиях и, конечно же, гибнут.

Но в оккупационных войсках уже поставлено на поток и принуждение к подписанию контракта. Цель – отправить воевать непосредственно на территорию Украины. Методы разные: от обмана до физического воздействия.

Недавно трое солдат срочной службы – Юрий Вицинец, Данияр Керейбаев и Денис Можайцев (им всем по 18-19 лет) – записали видео, как их заставили подписать бессрочные контракты. Почти сразу после прибытия в 37 отдельную мотострелковую бригаду (в/ч 69647), которая дислоцируется в городе Кяхта, командир взвода начал запугивать их отправкой в приграничье.

"Если останетесь на срочной службе, то отправитесь в Курск. А там из ста возвращаются только семьдесят. Тридцать – погибают", – заявил он.

Младший лейтенант Баир Дашидоржиев пообещал новобранцам, что если подпишут контракт якобы на год, то прослужат этот срок вдали от боевых действий и будут свободны.

В итоге срочники не выдержали давления и подписали бумаги. А уже после этого узнали, что контракт бессрочный – домой они не смогут вернуться до конца войны. Хотели написать рапорты с отказом, но им, конечно же, не дали возможности этого сделать.

По словам офицера украинской разведки, такое в армии страны-агрессора происходит повсеместно.

"Сломать 18-летнего пацана не сложно. Командирам поставлен план, а дальше, как говорится, дело техники. Если разговоры не подействовали, в ход идут избиения и даже пытки. Таких случаев не просто много, а очень много. Об этом рассказывают и попавшие в плен оккупанты", – объяснил он.

Офицер также сообщил, что российские командиры заставляют "молодняк" платить, чтобы их не отправили на штурм. "Отдают по ползарплаты, но это все равно не гарантия. Погибнет этот, деньги собьют с другого", – добавил военный.

"Груз 200" помолодел

Уже практически ежедневно в антивоенных оппозиционных российских Telegram-каналах публикуют данные о погибших в Украине призывниках. То есть количество "двухсотых" юных россиян неуклонно растет. Не имеющие боевого опыта срочники, подписавшие контракт и попавшие на войну, живут недолго.

Например, 16 сентября в городе Бабушкин (Бурятия) похоронили 18-летнего Артема Бурлакова. От момента призыва в марте до гибели в мае прошло всего лишь два месяца. Яркий пример, что происходит после перехода в статус контрактника.

Еще один житель Республики Бурятия Максим Смирнов 25 июня, после окончания техникума, был призван на срочную службу. А уже через два дня "принял решение" подписать контракт. 24 июля он погиб в Украине – в районе села Новый Комар (Волновахский район Донецкой области). На момент гибели Максиму было 18 лет и один месяц, а когда началась полномасштабная война – 15 лет.

Кремлю нужно больше "мяса"

В том, что новых призывников с первых же дней будут пытаться склонить к подписанию контрактов, нет сомнений. Еще недавно для этого нужно было отслужить как минимум три месяца, а теперь это возможно уже на следующий день.

Путинский режим не только без раздумий убивает украинцев, но и готов сжечь в топке войны неограниченное количество россиян. Единственный шанс для тех граждан РФ, которым грозит призыв, – всеми силами избегать этого. Если же не удалось, то ни в коем случае не подписывать контракт. Жизнь – дороже.

Любой российский военнослужащий на территории Украины – оккупант. Законная цель для ликвидации.