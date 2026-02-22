Срыв планов и разгром противника: в ДШВ заявили о начале операции на юге Украины

Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сообщило о начале контрнаступления на юге страны. По информации десантников, операция осуществляется на Александровском направлении.

Основными задачами, стоящими перед подразделениями группировки, является срыв планов противника по дальнейшему продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом говорится в заявлении ДШВ ВСУ.

Подробности операции

По информации командования Десантно-штурмовых войск, контрнаступательные действия осуществляются также с целью разгрома группировки войск противника и вытеснение его за пределы административной границы Днепропетровской области.

Несмотря на активные штурмовые действия противника, подразделения группировки Десантно-штурмовых войск отражают все атаки и успешно производят наступательные действия.

Кроме того, в ДВШ отметили, что в общем ситуацию можно охарактеризовать как очень динамичную. Враг цепляется за каждый метр захваченной территории, используя все имеющиеся ресурсы как человеческие, так и технические, но, несмотря на его яростное сопротивление, подразделения группировки выполняют поставленные задачи и шаг за шагом освобождают родную землю.

С началом операции, группировкой ДШВ вместе со смежными подразделениями восстановлен контроль над территорией более 300 кв. км., (зачищен от ДРГ противника) над восьми населенными пунктами. Пока продолжается активная фаза операции, говорить об окончательных ее результатах преждевременно.

Новость дополняется…