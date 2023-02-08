США изменяют номенклатуру военных поставок Украине, чтобы Киев мог вернуть утраченные территории – Блинкен о передаче истребителей

Соединенные Штаты изменяют перечень военных поставок Украине в зависимости от того, что требуется ВСУ и может принести наибольшую эффективность. Вашингтон хочет, чтобы Киев мог вернуть утраченные территории.

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Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которая состоялась 8 февраля в Вашингтоне. Блинкен отметил, что Соединенные Штаты будут продолжать поддержку Украины.

"Мы будем продолжать в тесном сотрудничестве с украинцами и партнерами делать выводы о том, что, по нашему мнению, нужно Украине и что может быть наиболее эффективно сегодня", – сказал госсекретарь США.

Блинкен также ответил на вопрос о перспективе предоставления Украине истребителей. По его словам, речь идет о "развивающемся процессе".

Он подчеркнул, что военная помощь США Украине изменялась соответственно с тем, как менялся характер войны. При этом Блинкен отметил, что в некоторых случаях использование того или иного вида вооружения требует серьезной подготовки.

"Мы всегда хотели убедиться, что Украина имеет в своих руках вооружение, которое ей понадобится для защиты в этот момент. Не менее важно умение украинцев эффективно его использовать. И это требует, в некоторых случаях, серьезной подготовки. И, наконец, все это нужно объединить в единую цельную стратегию", – сказал Блинкен.

При этом госсекретарь США подчеркнул, что его страна не имеет целью уничтожить Россию как государство.

"Цель США состоит в том, чтобы нанести поражение российской армии на поле боя в Украине, чтобы план Путина по захвату Украины потерпел крах", – сказал Блинкен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский в парламенте Британии призвал предоставить украинской армии истребители. Боевые самолеты он назвал крыльями, необходимыми для защиты свободы от российской агрессии.

Британия готова приступить к подготовке украинских пилотов, это станет первым шагом к передаче истребителей.

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