США назначили главного контролера за помощью Украине: что это значит

США назначили ведущего генерального инспектора Министерства обороны Роберта Сторча главным контролером за помощью Украине. К новой должности он приступит уже 18 октября.

Об этом сообщает CNN. Сторч будет работать с Государственным департаментом и представителями USAID для наблюдения за приблизительно 113 миллиардами долларов помощи. Эти средства были направлены Украине и другим странам с начала полномасштабной войны в прошлом году.

Команда Сторча также будет представлять ежеквартальные отчеты Конгресса о ходе предоставления и использования военной помощи.

"Назначение главного генерального инспектора поможет обеспечить поддержку Конгрессом обороны Украины наиболее ответственным и эффективным способом", – заявил сенатор-республиканец Роджер Викер.

Поскольку администрация Байдена продолжает предоставлять миллиарды долларов помощи Украине, некоторые члены Конгресса, в частности республиканцы, призывают усилить надзор, чтобы предотвратить мошенничество и злоупотребления.

Видео дня

Так, на прошлой неделе генеральный инспектор Пентагона создал новую команду в Украине для более эффективного мониторинга помощи Киеву в сфере безопасности. В организации сообщили, что высокопоставленный представитель США заработал в Украине в конце августа, а дополнительный персонал ожидается до конца сентября.

Это стало первым случаем, когда у генерального инспектора обороны будет представительство в Украине с начала вторжения России в феврале 2022 года.

Напомним, что Роберт Сторч вместе с делегацией США по надзору за использованием западной помощи посещал Украину в январе 2023 года. Чиновник провел встречу с тогдашним министром обороны Украины Алексеем Резниковым, во время которой они говорили о поставках украинской армии вооружения от Вашингтона и о его учете.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский сенатор, представитель республиканской партии Эрик Шмитт устроил необычный опрос. Он спросил, хотят ли его подписчики, чтобы США предоставили еще 100 миллиардов долларов помощи Украине. Голосование Шмитт организовал в соцсети Х, ранее известной как Twitter.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!