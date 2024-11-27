США обеспечат Украину 'всем необходимым', чтобы воевать в течение 2025 года, – Блинкен

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен обеспечить Украину "всем необходимым", чтобы страна имела возможность воевать в течение 2025 года. В то же время, нынешняя администрация Белого дома хочет быть уверенной, что Украина будет вступать в возможные переговоры с РФ, если решение об этом будет принято, с позиции силы.

Видео дня

Об этом Блинкен заявил после встречи с министрами иностранных дел G7 в Италии во вторник, 26 ноября, передает Sky News. G7 и ее партнеры, как подчеркнул американский чиновник, "решительно настроены" на то, чтобы Украина имела деньги, вооружение и силы, чтобы "эффективно воевать в 2025 году или вести переговоры о мире с позиции силы".

Он заявил, что Вашингтон продолжают увеличивать помощь в сфере безопасности для укрепления обороны Украины.

Глава американского внешнеполитического ведомства также снова прокомментировал использование Россией войск КНДР на войне. Дипломат сказал, что это вызывает обеспокоенность и является эскалационным шагом.

По словам Блинкена, Украина бореться не только за свою свободу, но и "за всех нас". Агрессия России направлена не только против Украины и в этом причина того, что Киеву помогают так много государств.

"Это агрессия против самих принципов, которые лежат в основе международной системы и являются необходимыми для поддержания мира и стабильности", – добавил Блинкен.

Как сообщал OBOZ.UA, в команде избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа заверили, что тесно сотрудничают с действующей администрацией Белого дома по вопросам национальной безопасности. Кроме того, обсуждаются вопросы о войне в Украине.