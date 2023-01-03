США позволяют Путину собрать войско: Жданов назвал причину

Соединенные Штаты и другие союзники Украины намерены полностью лишить страну-террориста Россию возможностей вести войну. По этой причине они не заинтересованы в быстром разгроме армии врага, позволяют ему подтянуть резервы, собрать войско и могут оттягивать массовые поставки вооружений Украине.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов. "Как в сказке, Путин должен остаться у разбитого корыта", – заметил он.

По оценкам эксперта, по этой причине победа Украины в войне маловероятна в первой половине текущего года.

"Как я понимаю, Соединенные Штаты все-таки оттягивают поставки вооружений Украине и дают возможность Путину собрать войско. И поэтому в первую половину года будет борьба с этой новой формируемой вооруженной группировкой Российской Федерации", – допустил эксперт.

По его мнению, США используют тактику "вытягивания всех военных возможностей России".

"Когда у Путина не будет возможностей выставлять очередное войско, то есть проводить свою политику инструментами войны, тогда либо он будет вынужден идти на попятную, либо его снесет элита, потому что он будет не в состоянии контролировать ситуацию и управлять ею", – добавил Жданов.

"США и другие страны-партнеры расширят наши огневые возможности только пропорционально нарастанию угрозы с российской стороны. Запад дает нам оружие в пределах минимальной достаточности", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что в ходе переговоров с союзниками наша страна ориентируется прежде всего на будущие потребности армии. Играет роль и символическая поддержка Украины.