США предоставляют Украине 20% вооружений: WSJ проанализировал последствия прекращения поставок

Выпады американского президента Дональда Трампа против лидера Украины Владимира Зеленского в последние дни заставляют Киев столкнуться с перспективой потери военной поддержки США. Без нее у Украины еще достаточно оружия, чтобы продолжать воевать в нынешнем темпе до лета. После этого украинская армия может остаться без боеприпасов и важных современных вооружений.

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Об этом пишет The Wall Street Journal. Издание проанализировало текущее производство и поставку оружия Украине и пытается дать ответ, что будет, если США остановят помощь.

Несмотря на все заявления Трампа, США на сегодняшний день поставляет Украине 20% всего вооружения и военной техники, которая поступает защитникам. Еще 25% поставляет Европа. А 5,5% производит или финансирует закупку Украины.

Издание отмечает, что украинский ВПК "солидно разогнался" за время войны и сейчас в совокупности производит вооружения на 30 млрд долларов в год. По словам министра стратегической промышленности Украины, это в шесть раз больше, чем годом ранее.

В 2024 году наша страна изготовила около 1,5 миллиона беспилотников, ставших основным видом обороны вдоль линии фронта, позволяя Киеву сдерживать российские нападения с минимальными потерями. В этом году, по словам чиновников, планируется изготовить 3000 ракет и 30000 беспилотников дальнего радиуса действия.

Европа готовится увеличить военную помощь Украине. В 2024 году она составила около 25 млрд долларов, что больше, чем предоставили США. Сейчас ведутся дискуссии, чтобы в 2025 году увеличить эту сумму до 30 млрд долларов.

Сейчас Украина производит 2,5 миллиона артиллерийских и минометных снарядов в год. Есть Европа в 2024 году и произвела артиллерийских снарядов 1,4 млн и намерена выйти на 2 млн в этом году. Для сравнения, США за три года войны отправили в Украину около 3 млн. артиллерийских снарядов.

Однако проблема заключается в том, что США поставляли много вооружений, которые буквально невозможно заменить – это системы и перехватчики ПВО, дальнобойная ракетная артиллерия (HIMARS и GMLRS), навигационные системы и баллистические ракеты (ATACMS).

Аналитики сомневаются в способности Европы полностью восполнить пробел в снабжении этих видов вооружения после прекращения поступлений из США.

"Хотя Европа теоретически могла бы сравниться с США по расходам, я не вижу, чтобы они могли обеспечить весь спектр необходимых систем вооружения, и в некоторых критических категориях, таких как перехватчики ПВО, быстро возникнет проблема с количеством", – отмечает Оскар Йонссон, научный сотрудник Шведского университета обороны.

Для Украины ПВО также станет самой большой проблемой в случае прекращения американской помощи, отмечают аналитики.

Заключенные еще при Байдене контракты на производство вооружений для Украины по программе USAI должны будут продолжаться в 2025-26 годах, если Трамп их не отменит. Так что какая-то дефицитная номенклатура Украине все же будет поступать.

По словам западных чиновников, поставок этих американских вооружений будет достаточно, чтобы Украина сохраняла свою текущую боеспособность как минимум до начала-середины лета. После этого начнет сказываться нехватка некоторых ключевых видов вооружений.

Старший аналитик фонда "Вернись живым" Николай Белесков считает, что при текущих поставках военной помощи Украина сможет продержаться от полугода до года, и Европа должна использовать это время, чтобы еще больше развернуть свое производство.

Михаил Самусь, директор киевского аналитического центра New Geopolitics Research Network, сказал, что США могут прекратить посылать помощь, но позволят Европе покупать американскую для Украины.

"На самом деле дело не в помощи, а в том, будет ли Трамп участвовать в производстве оружия для Украины", – сказал Самусь.

Если нет, то это будет категорический удар по Украине и Европе, добавил аналитик.

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