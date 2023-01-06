США в новом пакете впервые передают Украине САУ М109 Paladin с автоматической системой наведения: что известно о вооружении

Соединенные Штаты Америки впервые передадут Украине самоходные гаубицы М109 Paladin. 18 единиц этого вооружения были включены в последний пакет помощи США.

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Об этом в Twitter сообщил корреспондент Foreign Policy Джек Детч. Эти САУ отличаются тем, что они имеют автоматическую систему наведения.

О том, что Украина получит 18 САУ М109Paladin, Пентагон объявил в пятницу, 6 января. Пока не уточняется, о какой именно модификации идет речь – M109A6 Paladin или о ее модернизированном варианте – САУ M109A7 2012 года выпуска.

"США уже предоставили 160 155-мм и 72 105-мм гаубицы и более 1 миллиона снарядов", – добавил Детч.

Что известно о САУ М109 Paladin

Эти гаубицы производит компания BAE Systems. САУ M109А6 оснащена 155-мм гаубицей М284 с длиной ствола 39 калибров, дальность ее стрельбы – до 24 км обычным снарядом и 30 км активно-реактивным снарядом. Гаубица может производить до четырех выстрелов в минуту.

Она заряжается с помощью автоматической гидравлической системы или полуавтоматической системы заряжания. Самое важное в САУ M109А6 – это бортовое оборудование: обновленная радиостанция, автоматизированная система управления огнем, бортовой баллистический вычислитель, навигационная система и приемник космической радионавигационной системы NAVSTAR.

Эта САУ обладает автоматической системой управления огнем, системой навигации, фильтровентиляционной установкой для защиты от оружия массового поражения, климат-контролем. Машина оборудована радиостанцией для защищенной связи.

Позже была разработана M109A7 – модернизированный вариант M109A6 Paladin. Она оснащена цифровой системой управления огнем и усовершенствованной полуавтоматической системой подзарядки. Также гидравлические системы управления пушки были заменены электрическим приводом.

Эта улучшенная гаубица обеспечивает ключевую огневую поддержку при выполнении различных боевых задач в разных условиях, что значительно увеличивает ее эффективность.

Известно, что M109A7, кроме обычных и активно-реактивных снарядов, также может стрелять высокоточными управляемыми снарядами M982 Excalibur с максимальной дальностью действия до 40 км.

M109A7 Paladin имеет короткое время реакции и передислокации. Это позволяет после выстрела мгновенно начать движение, что позволяет избежать вражеского контрбатарейного огня. После того, как M109A7 Paladin перейдет на новую позицию, она будет готова выстрелить снова в течение 60 секунд. Такая мобильность обеспечивает мощную огневую мощь САУ.

Напомним, что с 24 февраля Украина получила около сотни разных модификаций САУ M109, но не Paladin. Что это за артиллерийская установка и почему именно она стала самой массовой САУ на вооружении ВСУ, читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд. Наше государство, в частности, впервые получит "убийцу танков" – бронемашины M2 Bradley.

– В рамках нового пакета военной помощи от США Украина также впервые получит зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационной наводкой. Их можно запускать с моря или суши для перехвата вражеских крылатых ракет или самолетов.

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