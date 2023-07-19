США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму $1,3 млрд: что в него войдет

США объявили об очередном пакете военной помощи для Украины. Он включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасы на общую сумму 1,3 миллиарда долларов.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны США. В пакет, среди прочего, входят ЗРК NASAMS и боеприпасы.

"Сегодня Министерство обороны объявило о новом пакете помощи в области безопасности для удовлетворения потребностей Украины на поле боя и подчеркивает непоколебимую поддержку Украины со стороны США. Этот пакет будет предоставлен в рамках Инициативы содействия безопасности Украины USAI", – сказано в сообщении.

Очередная военная помощь Украине – это:

– четыре национальных передовых зенитно-ракетных комплекса (NASAMS) и боеприпасы;

– 152-мм артиллерийские выстрелы;

– оборудование для разминирования;

– ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением;

– Phoenix Ghost и беспилотные авиационные системы Switchblade;

– высокоточные авиационные боеприпасы;

– средства обнаружения противодействия БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы;

– 150 бензовозов;

– 115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;

– 50 тактических машин для эвакуации техники;

– оборудование для охраны портов и гаваней;

– тактические защищенные системы связи;

– поддержка обучения, технического обслуживания и деятельности.

"Этот пакет USAI подчеркивает неизменную приверженность США удовлетворению насущных потребностей Украины путем развертывания критически важных сил и средств в краткосрочной перспективе, а также наращивания прочного потенциала Вооруженных сил Украины для защиты своей территории и сдерживания российской агрессии в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – говорится в сообщении.

В США заявили, что будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить нашей стране возможности для удовлетворения всех ее потребностей на поле боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее палата представителей США согласовала оборонный бюджет-2024. В рамках данного проекта была выделена сумма в размере 300 миллионов долларов на поддержку Украины.

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