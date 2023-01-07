ССО показали, как встречают врага под Бахмутом: мощные кадры

Под Бахмутом на Донетчине сейчас идут самые ожесточенные бои с российскими захватчиками. Воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины показали, как они встречают противника.

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Наши защитники успешно останавливают наступления оккупантов на подступах к городу. Кадры работы по врагу были опубликованы в официальном канале ССО ВСУ в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Четко по целям отрабатывают воины ССО Украины под Бахмутом", – сказано в подписи.

На ролике видно, как бойцы ССО "приветствуют" военных РФ, которые идут на Бахмут, с помощью минометов. Результатом их работы являются десятки ликвидированных оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Главное управление разведки Министерства обороны Украины поделилось кадрами, на которых чеченские добровольцы уничтожают российских оккупантов в Бахмуте.

– Захватчики безжалостно обстреливают Бахмут, поэтому в городе значительные разрушения жилой застройки и инфраструктуры. Появились спутниковые снимки Бахмута до и после ожесточенных обстрелов.

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