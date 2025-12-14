Стал на сторону армии России: на Херсонщине ликвидировали ветерана АТО-предателя Украины

В селе Новокаменка Таврической общины Каховского района Херсонщины ликвидировали 39-летнего ветерана АТО Степана Гавия, который добровольно подписал контракт с Вооруженными силами РФ и участвовал в боевых действиях против Украины. Он сдавал оккупантам проукраинских жителей села и называл себя комендантом.

Похороны Гавия состоялись на сельском кладбище, а после его гибели в Новокаменке стало спокойнее, поскольку он активно преследовал людей, которые не сотрудничали с россиянами. Об этом сообщает Центр журналистских расследований (ЦЖР), собственные источники.

По данным ЦЖР, ликвидация Степана Гавия состоялась примерно три месяца назад.

Местные жители сообщают, что он добровольно заключил контракт с российскими оккупантами, сначала ожидая служить в Крыму, но был направлен на фронт, где и погиб.

Некоторое время он считался без вести пропавшим, а впоследствии Россия официально подтвердила его гибель.

Степан Гавий родился 25 февраля 1986 года в селе Карпатское Самборского района Львовской области. Он переехал в Новокаменку после женитьбы на местной женщине, которая также сотрудничала с оккупантами. Ранее Гавий неоднократно привлекался к административной ответственности и имел значительные долги в Украине.

Вместе со Степаном контракт с российской армией подписал его приемный сын Артур Трощинский, 8 октября 2003 года рождения.

С декабря 2024 года он публикует в соцсетях фотографии, где демонстрирует службу в ВС РФ. Недавно Артур наступил на противопехотную мину в районе Олешек, получил тяжелое ранение ноги и сейчас лечится, продолжая поддерживать Россию.

После исчезновения Степана Гавия в Новокаменке наблюдается значительное уменьшение давления на жителей, поскольку он активно сдавал оккупантам людей, которые не сотрудничали или отказывались от выплат и так называемой гуманитарной помощи. Его деятельность долгое время держала общество в страхе.

Как сообщал OBOZ.UA, трем жителям Херсона прокуроры заочно сообщили о подозрении в госизмене и сотрудничестве с российской армией. Они служили в незаконно образованных правоохранительных органах во время оккупации города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!