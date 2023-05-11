'Стала символом несокрушимости': в сети рассказали о юной защитнице Украины, которая потеряла ногу на войне, но не сдалась

В сети рассказали вдохновляющую историю о военной Руслане Данилкине, которая стала настоящим символом украинской несокрушимости. Девушка потеряла ногу на фронте, однако не сдалась и готовится пройти путь реабилитации и протезирования.

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О храброй защитнице рассказали на своей странице в Instagram фотографы Константин и Влада Либеровы. Как сообщается, девушка вступила в ряды ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения.

Руслана стала военной в 18-летнем возрасте. Девушка получила должность связного оператора и работала на Запорожском направлении, а позже перевелась в Херсонскую область. 10 февраля, во время выполнения боевого задания, автомобиль попал под минометный обстрел. В результате защитница получила серьезные ранения и потеряла ногу.

Девушка рассказывала, что после потери конечности ей не хотелось жить. Она не знала, как общество ее будет воспринимать.

"После того, как меня привезли в больницу хирург сказал: "еще бы секунд 10 и мы бы ее не спасли". В первые дни, как я пришла в себя, мне не хотелось жить. Я боялась что меня не примет мир и будет смотреть на меня как на инвалида, я никому не буду нужна. Я не знала, что мне делать и как я смогу это преодолеть", – рассказывала Руслана ранее в соцсети.

Однако девушка твердо решила бороться, чтобы стать примером для всех, кто, как и она, потерял конечности во время войны. Руслана проходит лечение в Одессе и готовится к тяжелому процессу реабилитации и протезирования.

"Впереди очень много работы, сверхтяжёлая реабилитация, протезирование. Но у нас нет сомнений, что эта девушка не сойдет с намеченного пути. И она сможет стать символом несокрушимости. Она уже им есть, на самом деле. Именно из-за таких людей, как Руся, уже год нас не могут сломать. И не сломают никогда" – написали на своей странице фотографы.

Ранее сообщалось, что в Украине впервые имплантировали протез в кость пациента. Пациентом стал 56-летний капитан ВСУ Игорь Крупнов, потерявший на войне с РФ обе ноги. Врачи обещают, что военный сможет ходить уже через полгода.

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