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Украинские бойцы получили уже 200 модульных укрытий от "Стального фронта"

Мария Шевчук
War
1 минута
1,6 т.
Украинские бойцы получили уже 200 модульных укрытий от 'Стального фронта'

Украинские военнослужащие на самых горячих направлениях получили уже 200 модульных капсул из волнистой стали. Эти укрытия бойцы углубляют в землю, сверху укрывают брусом – и получают надежное укрытие, способное выдержать даже обстрел 152-мм снарядами. Передает укрытие компания Метинвест, в рамках инициативы "Стальной фронт", которую основал бизнесмен Ринат Ахметов.

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"Мы передали уже 200 укрытий в армию. Прежде всего – на донецкое направление, это Бахмут, Авдеевка и Покровск. Также наши укрытия работают на запорожском направлении, и на херсонском направлении, возле Кривого Рога и дальше до Херсона – там наши укрытия были необходимы, когда велись активные боевые действия и освобождение Херсона", - рассказывает операционный директор компании Метинвест Александр Мироненко.

Бойцы высоко оценивают эти блиндажи, ведь они дают возможность отдохнуть в комфортных условиях: там есть места для сидения и оружия, стоки для воды и даже буржуйка. Эти укрытия Метинвест разработал совместно с военными и учел все их пожелания и рекомендации.

"Это фортификационное сооружение предназначено для отдыха личного состава. Здесь есть места для отдыха и буржуйка. Поэтому можно, когда холодно, затапливать, чтобы было тепло, сухо и комфортно", - объясняет боец с позывным "Марик".

Как известно, "Стальной фронт" - это инициатива, в рамках которой предприятия Ахметова оказывают милитарную помощь стране. Они направили уже 1,3 тысячи дронов: такого количества беспилотников армии не снабжает ни один частный бизнес. Кроме того, бойцы получили более 1800 тепловизоров, дальномеров и биноклей, а также 874 автомобиля. А для заправки машин предоставлено более 1,3 млн. литров горючего.