Украинские бойцы получили уже 200 модульных укрытий от 'Стального фронта'

Украинские военнослужащие на самых горячих направлениях получили уже 200 модульных капсул из волнистой стали. Эти укрытия бойцы углубляют в землю, сверху укрывают брусом – и получают надежное укрытие, способное выдержать даже обстрел 152-мм снарядами. Передает укрытие компания Метинвест, в рамках инициативы "Стальной фронт", которую основал бизнесмен Ринат Ахметов.

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"Мы передали уже 200 укрытий в армию. Прежде всего – на донецкое направление, это Бахмут, Авдеевка и Покровск. Также наши укрытия работают на запорожском направлении, и на херсонском направлении, возле Кривого Рога и дальше до Херсона – там наши укрытия были необходимы, когда велись активные боевые действия и освобождение Херсона", - рассказывает операционный директор компании Метинвест Александр Мироненко.

Бойцы высоко оценивают эти блиндажи, ведь они дают возможность отдохнуть в комфортных условиях: там есть места для сидения и оружия, стоки для воды и даже буржуйка. Эти укрытия Метинвест разработал совместно с военными и учел все их пожелания и рекомендации.

"Это фортификационное сооружение предназначено для отдыха личного состава. Здесь есть места для отдыха и буржуйка. Поэтому можно, когда холодно, затапливать, чтобы было тепло, сухо и комфортно", - объясняет боец с позывным "Марик".

Как известно, "Стальной фронт" - это инициатива, в рамках которой предприятия Ахметова оказывают милитарную помощь стране. Они направили уже 1,3 тысячи дронов: такого количества беспилотников армии не снабжает ни один частный бизнес. Кроме того, бойцы получили более 1800 тепловизоров, дальномеров и биноклей, а также 874 автомобиля. А для заправки машин предоставлено более 1,3 млн. литров горючего.