'Стальной фронт' закупил британские БТР FV432 Mark 2 для Сил обороны Украины

Бронетранспортер FV432/434 Mark 2 – это британский гусеничный бронетранспортер, предназначенный для перевозки военных. Экипаж может составлять до 12 человек, стальная броня обеспечивает защиту от стрелкового оружия и осколков, максимальную скорость до 52 км/ч, а на одном баке горючего можно проехать до 480 км.

Видео дня

"Стальной фронт" предоставил средства для закупки их в Британии: 12 машин модели FV432 и две ремонтно-эвакуационные FV434.

"Мы нашли эти бтр-ы в Великобритании и более шести месяцев доставляли их в Украину. Ребята давно просили бронированную гусеничную технику, которая позволяет им спасать жизнь на разных участках фронта", – рассказывает представитель "Стального фронта", руководитель проектного офиса генерального директора Группы "Метинвест" Александр Водовиз.

Благодаря компактным размерам и гусеничной ходовой части, FV432 Mark 2 может передвигаться по сложной местности, поэтому его используют для различных задач.

"Их проходимость гораздо лучше, чем у колесной техники. Поэтому она спасает жизнь ребят, выполняющих сейчас свои боевые задачи. Мы дополнительно и переоснащаем внутренней системой навигации, связи, чтобы ребятам было лучше между собой сотрудничать на поле боя", – рассказал боец 3-й штурмовой бригады.

FV432 Mark 2 использовался британскими вооруженными силами в различных конфликтах, включая войну в Персидском заливе (1990–1991), операции в Ираке и Афганистане.

Напомним, "Стальной фронт" – это милитарная инициатива, начатая известным украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым. Цель этой инициативы – поддержка Вооруженных сил Украины и других силовых структур в борьбе против российской агрессии. Общая сумма, которую Ринат Ахметов направил на помощь Украине, превышает 9 млрд грн.