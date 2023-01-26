Стало известно, какую версию танка Abrams США передадут Украине. Фото

Стало известно, какую модель танков Abrams предоставят Украине Соединенные Штаты Америки. Украинские Вооруженные силы получат версию M1A1.

Видео дня

Об этом пишет CNBC. Производство танков M1A1 Abrams началось в 1985 году и продолжалось до 1992 года. Для армии США создали 4976 бронемашин, а еще 221 – для Корпуса морской пехоты США.

755 танков было произведено для Египта, а 59 M1A1 AIM SA продали Австралии.

Вместе с танками Штаты передадут Украине гусеничные бронированные ремонтно-эвакуационные машины поддержки M88.

M1A1 Abrams оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой M256, боекомплект содержит не более 40 снарядов. Вес танка 61,3 тонны, он имеет усиленное бронирование корпуса и новую систему защиты от средств массового поражения со встроенным кондиционером. Максимальная скорость движения машины – 67 км/ч.

Экипаж танка состоит из четырех человек.

Любая модификация танка Abrams оборудована пулеметом 1х12,7 мм и 2х7,62 мм. Двигатель танка Abrams – газотурбинный тепловой, который придает мощность до 1500 лошадиных сил.

"Впервые танк M1A1 Abrams начали применять во время войны в Персидском заливе в начале 90-х годов прошлого века. Тогда, по сравнению с танками иранской армии за счет своей дальнобойности, M1A1 Abrams показал себя с выгодной стороны. За время войны количество уничтоженных M1A1 Abrams было мизерным, и самое главное зафиксирована лишь одна гибель танкиста", – пишет "Супротив".

Ранее стало известно, что танки Abrams должны поступить в Украину в течение нескольких следующих месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент США Джо Байден объявил об отправке в Украину первой партии американских танков Abrams. Речь идет о 31 единице боевых машин.

– Что известно об американских танках M1 Abrams, которые скоро получит Украина, читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!