Стало известно, когда и сколько боеприпасов получит Украина на собранные словаками €4 млн

За первые четыре миллиона евро, собранных гражданами Словакии в помощь Украине, противостоящей российскому военному вторжению, будут приобретены боеприпасы у чешского производителя STV Group. Словаки закупят у него 2692 артиллерийских снаряда.

Об этом 8 мая сообщили организаторы и партнеры сбора, который еще продолжается, пишет издание Ceske Noviny. Отмечается, что закупленные боеприпасы должны быть доставлены в Украину не позднее конца лета.

"Мы консультируемся с Министерством обороны Чехии по всем закупкам. Они подтверждают нам, подходит ли цена", – рассказал журналистам Додо Добрик, участник проекта "Подарок для Путина".

По словам Добрика, меморандум о закупке боеприпасов в составе словацкого сбора будет подписан уже в этом месяце.

Словацкий сбор начался в апреле 2024 года в ответ на действия правительства Роберта Фицо, отказавшегося содействовать чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины. Общественные активисты задались целью собрать миллион евро в начале акции под названием "Если не власть, то мы посылаем". Это им удалось сделать в первые неполные два дня.

На сегодняшний день более 65 000 жертвователей задонатили уже более 4,17 миллиона евро для этого сбора, наибольший разовый взнос составил 100 000 евро.

Партнером организаторы сбора средств избрали Чешский фонд. Организатором проекта является общественная инициатива Mier Ukrajine (т.е. "Мир для Украины"), которая в прошлом году участвовала в еще одном успешном сборе по закупке для Украины систем разминирования словацкого производства Bozena.

Сначала Mier Ukrajine планировала собрать всего один миллион евро. Однако увидев, как именно идут донаты, инициативу сделали постоянной, и "каждые 250 тысяч евро превращают в отправляемые в Украину боеприпасы на постоянной основе".

Мало того, Mier Ukrajine начала собирать на дроны и даже на вертолет Black Hawk для Украины.

При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал сбор словаков на снаряды для Украины только символическим.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Словакии Роберт Фицо оскорбил словаков, которые собрали более 4 млн евро на боеприпасы для Украины. Он заявил, что собранные средства являются символическим жестом, поскольку эти деньги, по его убеждению, все равно не изменят ситуацию. Чтобы подчеркнуть бесполезность этих усилий словаков, он использовал чешское выражение, которое означает "пукнуть в дерево".

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