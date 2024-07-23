'Становитесь народным разведчиком': в Минцифры призвали украинцев с ВОТ сообщать маршруты передвижения врага в чатбот єВорог

В Министерстве цифровой трансформации показали российскую технику, которую крайне важно выводить из строя в первую очередь. Речь идет о топливозаправщиках и их маршрутах на склады.

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Жителей оккупированных территорий призывают стать народным разведчиком и извещать украинских военных о замеченной российской технике и их складах через чат-бот єВорог. Одновременно в Минцифры напоминают, что народным разведчикам нужно заботиться о своей безопасности.

"Топливозаправщики - это "кровь" для техники врага, которая обеспечивает ее движение к позициям и передислокацию. Она позволяет быстро передвигаться на локации для наступательных действий и спецопераций. Живете на оккупированных территориях и видите топливозаправщики и их маршруты передвижения? Сообщите об этом в чатботе єВорог .Так вы поможете Силам обороны превратить технику оккупантов в неподвижную кучу железа и сдержать наступательные действия врага", – призвали в министерстве и показали, как выглядят топливозаправщики.

Чатбот єВорог можно вызвать с главного экрана в приложении "Дія", или можно перейти по ссылке https://t.me/evorog_bot.

"Чатботом єВорог воспользовались уже 615 тысяч пользователей. Но нужно еще больше сообщений, чтобы статистика потерь оккупанта росла", – добавили в министерстве и предложили распространить эту информацию среди знакомых и родственников из Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях и в Крыму.

В целях безопасности технику врага и ее передвижение нужно снимать незаметно, а после отправки нужно удалить все фото, видео и переписку с телефона.

Как сообщал OBOZ.UA, Минцифры запустило бот "Еврог", которым не смогут воспользоваться оккупанты, еще в марте 2022-го. С его помощью можно уведомить ВСУ о передвижении российских войск или вражеской техники. Этот бот защищен.

Также этот чат-бот позволяет пожаловаться на коллаборантов и предателей Украины. Простую инструкцию, как это сделать, ранее обнародовали сотрудники СБУ.