Старшей женщине 93 года: из оккупации, России и Беларуси вернулось еще 45 украинцев. Фото

Украина продолжает возвращать своих граждан из России и Белоруссии, а также с временно оккупированных территорий. В субботу, 5 апреля, стало известно о том, что на Родину приехало еще 45 наших соотечественников.

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Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что самой старшей женщине, которую удалось освободить, 93 года.

"Для многих из этих людей это стало единственной возможностью избежать опасности, связанной с ограничением прав, недостаточным доступом к медицинской помощи, давлением и риском для жизни со стороны оккупационных администраций", – говорится в сообщении омбудсмана.

Отмечается, что среди эвакуированных есть лица, нуждающиеся в особых условиях для безопасного перемещения:

– Маломобильные и тяжелобольные граждане. Они не имели физической возможности самостоятельно покинуть ТОТ. 10 человек нуждались в неотложном лечении, имели тяжелые хронические заболевания;

– Для 23 человек была организована эвакуация с привлечением специализированного транспорта и медицинского сопровождения.

"Подавляющее большинство возвращенных — пожилые люди. Старшей гражданке — 93 года. Кроме этого, мы вернули украинцев, нуждавшихся в правовой поддержке и сопровождении, ведь потеряли личные документы и не имели возможности самостоятельно пересечь границу", – добавил Лубинец.

Он также отметил, что часть украинцев, которые уже на подконтрольной территории Украины, подвергались преследованиям со стороны оккупационных администраций. В частности, семья, отца которой похитили оккупанты и подвергали пыткам, в результате чего он погиб.

"Именно поэтому выезд из ВТО - это спасение от системного давления, угрозы для жизни и здоровья гражданских. Акцентирую, что офис омбудсмана во взаимодействии с госорганами, гуманитарными структурами и международными партнерами обеспечивает координацию эвакуационных мероприятий, правовое сопровождение и помощь гражданам, оказавшимся в условиях оккупации", – подчеркнул он.

Лубинец отметил, что пример такого взаимодействия – реализация совместного проекта с Международным благотворительным фондом "Каритас Украины", в рамках которого с начала февраля по апрель 2025 года помощь получили 148 человек. Это дети, взрослые и пожилые люди. Им была оказана финансовая поддержка, обеспечены проезд, юридическое консультирование и психологическая помощь.

Омбудсман поблагодарил всех, кто приобщается к этому важному делу и призвал партнеров продолжать объединять усилия по защите каждого гражданина Украины.

"В то же время, если Вы или Ваши родные нуждаются в помощи в выезде с ТОТ, не медлите. Обращайтесь в офис омбудсмана по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008. Также можно написать на электронную почту: 4-299-74-08)" – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что более 40 тысяч детей, проживающих на временно оккупированных территориях (ТОТ), продолжают обучение в украинских школах. В то же время в 2024 году около 12 тысяч учащихся поступили в заведения высшего образования на территории Украины.

Напомним, информацию об абитуриентах с ТОТ шифровали во время вступительной кампании-2024. Это делается для гарантий безопасности соискателей образования. Так удалось избежать возможных рисков и сделать процесс вступления спокойным для абитуриентов по ВТО.

OBOZ.UA рассказывал, что выпускники украинских школ, которые находятся на временно оккупированных территориях, поступали в украинские вузы по собеседованию.

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