''Старший умер от потери крови'': оккупант пожаловался на глупость командования и провал в районе Озеряновка-Майорское. Перехват

Российские оккупанты в разговоре друг с другом жалуются на глупость своего командования. Захватчики рассказывают, что из-за действий своих командиров фактически становятся пушечным мясом.

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В результате в боях с ВСУ путинские террористы несут огромные потери. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины (чтобы послушать аудиоперехват, доскролльте до конца страницы).

По словам оккупанта, руководство приказывает своим подчиненным идти на штурм позиций украинских военнослужащих. В результате путинская армия несет большие потери личного состава и техники.

"Они пошли в штурм оказывается, приехал какой-то долб***б с начштаба…высшее руководство, сказал, нам саперы надо, они пошли в тупую на штурм", – говорит оккупант.

При этом захватчики жалуется, что оккупанты погибают в том числе из-за глупости командование, которое бросает своих подчиненных на убой.

"Потом его Серега таскал и старшего 300, он от потери крови скончался, и этого, Жеку таскал, перетаскивал его в живую бэху (БМП, – ред.) и они только с бэхи дернулись, им фугас прилетел", – жалуется захватчик.

Напомним, за год полномасштабной войны России против Украины тысячи российских солдат пропали без вести – скорее всего, почти все они погибли на фронте. В среднем, оккупанты успевали повоевать 60 дней до того, как перестали выходить на связь.

Ранее в Генштабе ВСУ провели сравнение потерь России в Украине с потерями в Чечне и Афганистане. Как оказалось, за месяц войны в Украине Россия потеряла больше солдат, чем за 2,5 года войны в Чечне. Также потери армии РФ превысили потери СССР в Афганистане за 10 лет войны.

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