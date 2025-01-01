'Старую демонтировали в ноль': оккупанты строят новую пыточную в Мариуполе. Видео

Российские оккупанты в захваченном Мариуполе принялись строить новую пыточную на месте снесенной. В разрушенном бомбардировками украинском городе они пытаются скрыть военные преступления, которые называют "фильтрацией".

Видео дня

Видео строительства опубликовал руководитель "Центра изучения оккупации" Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, новую пыточную россияне строят в помещении центрального райотдела полиции на проспекте Металлургов.

На видео видно, как рабочие завершают строительство верхней части кирпичного сооружения.

Ранее здесь также была обустроена пыточная, однако оккупанты полностью ее снесли, чтобы скрыть военные преступления.

Ведь именно здесь наиболее жестоко захватчики проводили так называемую фильтрацию – насильственный процесс выяснения личных данных задержанных людей, их социальных контактов, взглядов и отношения к стране-агрессору, а также готовности сотрудничать с врагом.

"Старую (пыточную. – Ред.) демонтировали в ноль. Простой проверенный способ стереть все следы военного преступления под названием "фильтрация". Именно здесь наиболее жестоко она проходила. Теперь – обновление трагедии. Печальная перспектива…" – написал Андрющенко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в городском совете Мариуполя показали, как выглядит сейчас центр оккупированного города. В прошлом оживленный и современный, теперь он превратился в символ разрушений и упадка, вызванных агрессией России. Тогда как россияне отчитываются о "восстановлении" Мариуполя, реальность раскрывает совсем другую картину.

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