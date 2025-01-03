Степногорск на Запорожье попал под мощный обстрел из "Градов": погиб мужчина, его жена – в больнице
Российские войска 3 января обстреляли поселок Степногорск Запорожской области. Пострадали пожилые супруги: мужчина погиб, а его жена попала в больницу.
Взрывы в населенном пункте подтвердил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров. На своем канале в Telegram он уточнил, что вражеская армия для атаки применила РСЗО "Град".
В результате обстрела разрушены жилые дома, возник пожар.
"Пенсионер погиб, его жена с ранениями в больнице", – написал Федоров. Он назвал Россию государством-террористом.
Напомним, что в течение прошедших суток (2 января) военнослужащие ВС РФ обстреляли 13 населенных пунктов Запорожской области. Погибших и раненых не было.
Как писал OBOZ.UA, в ночь на 28 декабря в Николаеве из-за падения обломков сбитых российский "Шахедов" был поврежден резервуар с растительным маслом агропромышленного предприятия. Масло растеклось на прилегающей территории и попало в реку Южный Буг. По состоянию на 2 января специалисты откачали из воды 42 тонны вещества, работы продолжались.
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