Стоимость конвоя – 45 млн грн: Порошенко передаст бойцам на фронт FPV-дроны, технику и РЕБ

Петр Порошенко подготовил очередную партию техники и дронов для боевых бригад и батальонов. Стоимость этого конвоя – 45 миллионов гривен.

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Об этом сообщила пресс-служба "Европейской Солидарности".

"За моей спиной стоят два очень крутых комплекса шиномонтажа. Ребята на фронте даже не мечтают о том, что они могут очень быстро переобувь автомобили", – говорит Порошенко.

"1600 FPV-дронов. "Десяток", "восьмерок". "Мовики" дневные и ночные. Ночные FPV", – перечисляет пятый президент.

"Сейчас здесь стоит двести пятьдесят семь "Ванильных сахарков" – детекторов дронов. Двадцать два комплекса "Шатро", которые закрывают наши опорники от вражеских FPVшок", – говорит Порошенко.

"А еще мы очень быстро приближаемся к трехсотой машине. Вы видите, там двести девяносто третья – это манипулятор, перегружающий снаряды для нашей артиллерийской бригады. А еще комплекс управления для батальона беспилотных летательных аппаратов, который может эффективно работать в передвижной позиции", – объясняет Порошенко.

Всего в армию на этой неделе передают 1600 FPV-дронов, 2 шиномонтажа, 2 экскаватора для инженерной и штурмовой бригад, дневные и ночные "Мовики", 257 "Ванильных сахарков", 22 комплекса окопного РЭБа "Шатро", квадроциклы, квадроциклы, грузовики DAF Lеylаnd с манипулятором для артиллеристов и пункт управления БПЛА, компьютерная техника. "Все, что можем – на фронт", – подчеркивает Петр Порошенко.