Столб черного дыма виден издалека: на Кубани продолжает гореть атакованная дронами нефтебаза. Видео

В Краснодарском крае РФ продолжает гореть нефтебаза в станице Кавказская. Она была атакована украинскими дронами в ночь на 19 марта.

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Вследствие вспыхнувшего после прилета БпЛА пожара на пункте перевалки нефти "Кавказская" предприятие остановило работу, огонь охватил 1,7 тыс. кв. м. Об этом сообщает российское независимое издание ASTRA.

"На Кубани после атаки продолжает гореть нефтебаза в станице Кавказская. По данным МЧС, атакован пункт перевалки нефти. Ведомство сообщает, что повреждён трубопровод между резервуарами, а огонь охватил 20 квадратных метров. Пожару присвоили 4-й ранг. Сейчас предприятие полностью остановило свою работу", – отмечено в сообщении.

Атака на объект была совершена в ночь на 19 марта. Местные власти заявили, что "атака беспилотников была отражена".

"Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе... Поврежден трубопровод между резервуарами. Сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. На месте работают 105 человек и 45 единиц техники, специальные и экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуированы 30 человек дежурной смены", – заявляли в оперштабе Краснодарского края утром 19 марта.

Позже Оперативный штаб заявил, что площадь пожара увеличилась до 1700 квадратных метров.

"Кавказская", по данным ASTRA, является ключевым объектом, который обеспечивает экспорт российской нефти. Станция связана с железнодорожным нефтяным терминалом и соединительным трубопроводом, ведущим к НПС-6 "Кропоткин", которая входит в систему Каспийского трубопроводного консорциума.

"В этом же районе находится нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума, которая была выведена из строя атакой от 17 февраля 2025 года, сообщала сама компания", – напомнили журналисты.

Напомним, ранее стало известно, что в Краснодарском крае РФ дроны атаковали пункт перекачки нефти. Там вспыхнул мощный пожар.

Кроме того, сообщалось, что пожар на НПЗ в Туапсе после дроновой атаки не могли погасить трое суток.

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