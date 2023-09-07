Столтенберг: вы не можете сидеть в Брюсселе и рассказывать Украине, как именно нужно воевать

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с критикой представителей стран Альянса, которые скептически оценивают темпы и результативность украинского контрнаступления. Он указал, что их задача – помогать военным, которые ежедневно рискуют жизнями, а не учить ВСУ боевому мастерству.

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"Вы не можете сидеть здесь, в Брюсселе, штаб-квартире НАТО или ЕС и рассказывать, каким образом нужно воевать. Это их задача, они рискуют своей жизнью, а мы только поддерживаем их", – эмоционально заметил политик. Он принял участие на заседании комитета Европарламента, которое транслировала медиа-служба "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Столтенберг подчеркнул, что именно российская агрессия провоцирует затяжной конфликт, а амбиции Кремля нацелены на контроль всех государств, которые раньше были в ее составе исторически. К полномасштабной войне в Украине у оккупантов были все предпосылки.

"Была Грузия в 2008 году, был Крым в 2014 году, а затем полномасштабное вторжение в 2022 году. Россия смогла избежать ответственности, и я сожалею об этом. А теперь у нас нет другого выбора, как заботиться о безопасности стран-членов НАТО и ЕС путем инвестиций в оборону, поддержки Украины", – заметил он.

Генсек Альянса добавил, что украинские войска действуют действительно профессионально и ошеломительно. Когда никто не думал, что Киев простоит и неделю, Силы обороны уничтожают противника, отважно бьются с ним, обороняя родную землю уже больше 500 дней.

"И мы должны предпринимать все меры, чтобы Украина победила. Потому что мы заинтересованы в этом не меньше самой Украины. Победа России даст сигнал всем авторитарным лидерам планеты, что военная мощь позволяет достигать любые цели", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек НАТО призвал партнеров не критиковать контрнаступление Сил обороны на фронте, а доверять украинским военным и помогать им. Армия ВСУ продвигается уверенно, но это очень тяжелая борьба.

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