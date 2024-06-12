Столтенберг заявил, что военная помощь Украине станет обязательной для стран НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для стран-членов Альянса военная помощь Украине должна стать обязательной. Сейчас эти государства делают добровольные взносы в обороноспособность нашей страны.

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Принятие решения об обязательности поставок оружия Украине сделает этот процесс более надежным. Об этом Столтенберг сказал во время пресс-конференции перед предстоящей встречей министров обороны стран НАТО.

"Мы также увидели, что некоторые обещания, которые дали европейские союзники, не были выполнены. И если мы заменим эти добровольные взносы на обязательства НАТО, конечно, это станет более надежным. И по всем этим причинам я уважаю, что усиление роли НАТО помогло бы Украине получить предсказуемость, в которой она нуждается", – отметил он.

Генсек также напомнил, что Соединенные Штаты Америки, хотя они и сделали значительный вклад в усиление возможностей ВСУ давать отпор российским захватчикам, потратили полгода на согласование дополнительной помощи для Украины.

Он добавил, что если НАТО сыграет свою роль в обеспечении большей прозрачности и подотчетности в случае с помощью Украины, то больше союзников будут передавать вооружение для наших Сил обороны.

Кроме того, в таком случае Североатлантический союз будет использовать командную структуру и совместное финансирование НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, Венгрия пересмотрела свою позицию и отказалась от возражений против создания фонда военной помощи для Украины. НАТО же согласилось не включать Будапешт в эту инициативу.

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