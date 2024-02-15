Столыпина и Ватутина на украинских героев: Украина предложила РФ новый формат обмена пленных
Украина официально согласна обсуждать со страной-агрессоркой Россией вопрос обмена военнопленных на объекты, имеющих культурное значение для россиян, но не являющихся таковыми для украинцев. Речь, в частности, идет об останках украинофоба Петра Столыпина, генерала СССР Николая Ватутина, а также памятниках Екатерине IІ и Александру Суворову.
Об этом говориться в заявлении, опубликованном Единым центром приема обращений по сдаче в плен "Хочу жить". Центр является госпроектом Главного управления разведки Министерства обороны Украни, который призван помочь военным РФ безопасно сдаться в плен ВСУ.
Там отметили, что в РФ довольно живо обсуждали заявление директора национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" Максима Остапенко, который предложил включить останки Столыпина в обменный фонд.
"В этой идее нет ничего удивительного. Для Украины возвращение своих граждан из российского плена – приоритетная задача", – заявили в проекте "Хочу жить".
Там подчеркнули, что вполне готовы обсуждать с РФ любые форматы обмена. Это касается и "находящихся в Украине объектов, имеющих культурное значение для россиян, но не являющихся таковыми для украинцев".
В "Хочу жить" напомнили, что при отступлении из Херсона оккупанты похитили памятник князю Григорию Потемкину, а также памятники Александру Суворову и Федору Ушакову. Это является доказательством наличия спроса на подобные артефакты в РФ.
Как известно, в Украине и сейчас находятся объекты, "которые мы готовы предложить российской стороне в обмен на украинских военнопленных и гражданских заложников".
Среди таких в "Хочу жить" назвали:
- останки советского генерала Николая Ватутина;
- останки агента НКВД Николая Кузнецова;
- останки большевиков, похороненных в братской могиле в Мариинском парке в Киеве;
- останки членов НКВД, похороненных на Лычаковском кладбище во Львове;
- останки одного из организаторов "красного террора" Григория Котовского;
- памятник Екатерине IІ;
- памятники Александру Суворову.
В заявлении подчеркивается, что "список далеко неполный и неокончательный". Украина открыта для переговоров по данному вопросу, поскольку "для нас жизнь украинских граждан, попавших в российские застенки, гораздо ценнее, чем любой маркер из имперского или большевистского прошлого".
Отметим, что еще в 2018 году губернатор Свердловской области официально просил Львовский городской совет передать на перезахоронение останки спецагента НКВД Николая Кузнецова.
Тогда вопрос готовы были решить, но, среди прочего, была проблема, состоявшая в том, что есть сомнения, принадлежат ли останки, захороненные на Холме Славы во Львове, именно Кузнецову.
В 2020 году власти Львова отказались возвращать останки Кузнецова в РФ и заявили, что не будут больше обсуждать этот вопрос, пока в плену России находятся граждане Украины.
Впоследствии, как сообщал OBOZ.UA, в 2023 году во Львове пытались украсть прах Кузнецова.
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