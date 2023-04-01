Стоял на защите Украины с 2014: в боях под Донецком погиб известный врач из Мелитополя. Фото

В боях с российскими оккупантами под Донецком 27 марта погиб врач-стоматолог Михаил Гапоненко. Мужчина защищал Украину с 2014 года в рядах 24 отдельного штурмового батальона "Айдар".

Видео дня

Похоронят врача, ставшего воином, 2 апреля в Запорожье: его родной Мелитополь находится под оккупацией. О потере сообщает издание "Риа Мелитополь".

"Российские фашисты унесли жизни у жителя Мелитополя. 27 марта в боях под Донецком погиб Михаил Анатольевич Гапоненко. Он более двух десятков лет работал в Мелитопольской городской стоматологии. Жители города и коллеги знали Михаила, как высокого профессионала, любящего людей, настоящего патриота", – пишет издание.

Коллеги Героя рассказывают, что он очень любил жизнь, был душой компании и очень порядочным человеком.

На защиту родины от российских оккупантов Михаил стал еще в 2014 году. Он воевал в подразделении 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Родных в городе у бойца не осталось. Похоронят Героя в Запорожье 2 апреля", – добавили журналисты.

Напомним, 31 марта OBOZREVATEL сообщал, что на фронте погиб основатель киевской сети Rock School 36-летний Владимир Бульба. Благодаря ему сотни детей и взрослых впервые в жизни взяли в руки музыкальные инструменты, научились играть. У бойца остались жена и 8-летняя дочь.

Свой последний бой Герой принял 8 марта.