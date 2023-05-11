Стоял на защите Украины с 24 февраля: в боях под Бахмутом погиб защитник с позывным 'Тара'. Фото

В боях за Украину на Бахмутском направлении героически погиб боец 1 штурмового батальона 3 ОШБР Тарас Дмитренко с позывным "Тара". Боец участвовал в штурме вражеских позиций.

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О гибели Героя в Facebook сообщил украинский военный, побратим "Тары" Данил Возный. Он отметил, что воин был добровольцем и встал на защиту Родины в первый день полномасштабного вторжения. Дмитренко выполнял боевые задания в Запорожской, Херсонской и Донецкой областях.

"Война против мордвы стала смыслом его Жизни. И мы закончим твое дело! Жив – навсегда жив и навсегда в строю! Честь рыцарю!" – написал Возный.

Напомним: также в районе Бахмута Донецкой области погиб старший солдат ВСУ Назар Яремко из Львовской области. Он воевал против российского агрессора еще в 2015 году, а с началом полномасштабного вторжения снова стал на защиту Украины. Больше года защитник мужественно исполнял свой военный долг.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– война из РФ унесла жизни 22-летнего Ярослава Савченко – актера, историка из города Нетишин на Хмельнитчине. Солдат минометного взвода минометной батареи 112-й отдельной бригады территориальной обороны погиб 28 апреля от рук оккупантов под Бахмутом;

– военный из Волыни Сергей Кашуба погиб на востоке, защищая Украину от оккупантов. Герою было 46 лет.

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