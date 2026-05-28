'Страна номер один': западные производители оружия выстраиваются в очередь, чтобы испытать вооружение на поле боя в Украине – Business Insider

Западные производители оружия используют Украину в качестве полигона для испытаний своих систем вооружения. Специально для этих нужд летом 2025 года была создана государственная программа "Испытания в Украине".

Теперь сотни международных компаний выстраиваются в очередь, чтобы испытать свои разработки в реалистичных боевых условиях. Об этом сообщает Business Insider.

Оружейные корпорации используют шанс

Генеральный директор украинской инновационной платформы Brave1 Андрей Гриценюк рассказал, что прямо сейчас десятки компаний тестируют свои системы в Украине. При этом интерес к такой возможности только растет и испытать свои системы хотят как крупные оборонные фирмы, так и небольшие стартапы.

Фактически Украина стала крупным полигоном для испытаний беспилотных летательных аппаратов и с момента начала полномасштабного вторжения России в 2022 году разработала передовые технологии в области робототехники и автономных систем. Гонка беспилотных технологий превратила обычную необходимость на поле боя в развивающуюся оборонную промышленность, которую сейчас внимательно изучают западные военные.

"Это страна номер один в мире по использованию дронов", – сказал Гриценюк.

Как государство помогает западным компаниям

Программа "Испытания в Украине" стартовала в июле 2025 года и открыта для компаний, производящих беспилотники, оружие для борьбы с беспилотниками, морские беспилотники, беспилотные наземные роботы и другие оборонные технологии, включая системы искусственного интеллекта и радиоэлектронной борьбы.

Иностранные оборонные компании, получившие разрешение, могут проводить оценку своих технологий на полигоне в условиях, приближенных к боевым, либо напрямую, либо с разрешения Украины. Затем Brave1 связывает их с солдатами, которые, используя свой боевой опыт, могут рекомендовать изменения. Некоторые компании также получают данные и отзывы от использования технологий на передовой.

По словам Гриценюка, этот процесс дает компаниям возможность заявить, что их продукция прошла испытания, а в некоторых случаях и доказала свою боевую эффективность на территории Украины.

Британцы довольны сотрудничеством

Британский стартап Occam Industries, разрабатывающий программное обеспечение с искусственным интеллектом для дронов, прибыл в Украину с системами европейского производства. Представитель компании рассказал, что программное обеспечение показало себя хорошо на ранних этапах тестирования, но оборудование, на котором оно установлено, оказалось не очень подходящим для работы на передовой.

Компания Brave1 связала Occam с украинскими производителями, разрабатывающими боевое оборудование. Теперь её программное обеспечение используется в паре с беспилотниками украинского производства и направляется на поле боя.

Представитель компании сказал, что благодаря тестированию с Brave1 удалось "быстро перейти от того, что не работает, к тому, что работает".

