Страны НАТО начинают понимать, что имеют дело с взбалмошным и непредсказуемым противником – Гудыменко

Россияне понимают только язык силы, поэтому Украине критически важно наносить частые и эффективные удары по территории Российской Федерации. Опасения стран НАТО по этому поводу раздаются уже не так предостерегающе на фоне террористических и предполагаемых действий агрессора.

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Об этом военнослужащий и председатель ОО "Украинское объединение "Мечта" Юрий Гудыменко рассказал в интервью каналу "Сейчас".

"Страны НАТО боятся ударов по своей территории, потому что, с точки зрения их граждан, они будут вынуждены нанести ответные удары. Тогда начнется война между НАТО и Россией. А действующие политики НАТО этого не хотят, хотя это не кажется мне идеальной стратегией. В" россиян всегда остается козырь - это ядерное оружие.В ответ на использование ядерного оружия, по всей логике мировой дипломатии, США и другие страны, гарантировавшие нашу безопасность, также должны нанести ядерный удар по территории Российской Федерации.Это страшный сценарий, но Запад понемногу начинает понимать, что имеет дело с взбалмошными. Ведь до 24 февраля они также верили, что с россиянами нужно торговаться, договариваться, говорить", - прокомментировал Юрий Гудыменко.

По словам ветерана, россияне по своему менталитету не относятся ни к западной, ни к азиатской цивилизациям. Они сами по себе и как варвары воспринимают только авторитет более сильного.

Россия может открыть второй фронт, в частности, на страны Балтии. Любая война на два фронта – это катастрофа. Один из самых простых примеров – Вторая мировая война и самоуверенность Гитлера. С точки зрения военной стратегии, это была обреченная история, но это не помешало ему принять такое решение. Что удержит Путина от безумных шагов: атаковать ядерным оружием Украину или другую страну, ввести войска в Эстонию, Латвию, нанести авиационные удары по столицам Европейских стран? Часто представители западной дипломатии считают, что действия Путина зависят от того, будет ли Украина его провоцировать. Но это ошибочное восприятие. Никто не провоцировал Кремль во время аннексии Крыма или накануне полномасштабного вторжения. Вот что мы должны постоянно объяснять нашим партнерам: Россия может принять решение просто так, потому что ей кажется, что она способна победить", – подчеркнул Юрий Гудыменко.