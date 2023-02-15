Страны НАТО нарастят производство 155-мм артиллерийских снарядов, чтобы помочь Украине в войне с РФ, – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены НАТО увеличивают объемы производства боеприпасов. Речь идет именно о 155-миллиметровых артиллерийских снарядах натовского калибра.

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Это необходимо для того, чтобы помочь Украине в борьбе с российскими оккупантами, предоставив нашим военным столь необходимые боеприпасы. Об этом Столтенберг сказал в среду, 15 февраля, в беседе с журналистами, передает The Independent.

В будущем страны НАТО должны еще больше нарастить производство снарядов, чтобы иметь возможность продолжать оказывать такую помощь, добавил он.

"Да, что-то происходит, но нам нужно продолжать, нам нужно активизироваться еще больше. Сейчас это становится жестокой войной на истощение, а война на истощение – это война материально-технического обеспечения", – пояснил генсек НАТО.

Напомним, министр обороны Алексей Резников рассказал, что Украина обеспечила системность поставок боеприпасов для Вооруженных сил из стран-членов НАТО. Вооружение поступает не только как военно-техническая помощь – на весь 2023 год заключаются контракты, чтобы украинская армия была обеспечена всем необходимым для отражения российской агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В США заключили контракты с компаниями Northrop Grumman Systems Corp. и Global Military Products Inc. на 522 миллиона долларов на производство 155 мм артиллерийских боеприпасов для Украины.

– Великобритания объявила о создании Международного фонда поддержки Украины (IFU), к которому уже присоединился ряд стран. Согласован первый пакет вооружений на сумму более 240 миллионов долларов, в который войдут боеприпасы, запчасти для танков, беспилотники, средства РЭБ и ПВО.

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