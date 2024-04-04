Страны НАТО решили создать украинскую миссию: что об этом известно

НАТО сможет поддерживать Украину более скоординированно. Для этого Североатлантический союз создал специальную миссию для координации, обучения и планирования.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в Брюсселе после встречи министров НАТО. По его словам, это не значит, что блок вступает в войну.

Сикорский отметил, что создание специального фонда помощи Украине в объеме 100 млрд евро должно дать Путину понять, что мы планируем это на несколько лет. Он не может выиграть войну через несколько месяцев. Он подчеркнул, что в случае необходимости Альянс может позволить себе длительный конфликт, поскольку страны-члены в 20 раз богаче России.

"100 миллиардов долларов – это большие деньги. Я считаю, что политический сигнал чрезвычайно важен. Если мы будем тратить эти средства пропорционально ВВП, то этот вопрос стоит рассмотреть. Как это бывает среди союзников, не все сразу соглашаются, но мы достигаем консенсуса", – подчеркнул польский министр, добавив, что считает эту инициативу "очень ценной".

Как сообщал OBOZ.UA, Йенс Столтенберг инициировал создание пятилетнего фонда союзнических взносов на общую сумму 100 миллиардов долларов для Украины. Соответствующий пакет должны быть подписаны лидерами стран-членов Альянса на июльском саммите в Вашингтоне.

Госсекретарь США Блинкен и генсек Столтенберг обсудили подготовку к предстоящей встрече министров иностранных дел НАТО. В частности, стороны обсуждали механизмы усиления политической и практической поддержки Украины со стороны НАТО.

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