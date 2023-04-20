'Стратегическое поражение Россия уже потерпела': в ГУР рассказали о настроениях в российской элите

Призывы основателя российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина закончить "СВО" очень красноречивы с точки зрения реальных процессов в российских элитах. Развязанная президентом РФ Владимиром Путиным война против Украины создала в российских властных кругах "много микротрещин", со временем они будут только расширяться.

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Россия уже потерпела стратегическое поражение, так что среди российских элит царят все более депрессивные настроения. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

На днях Пригожин призвал Кремль объявить о достижении всех целей в Украине и, соответственно, об окончании так называемой СВО. В то же время, считает преступник, Москва должна сконцентрироваться на удержании оккупированных территорий Украины.

Эти заявления в ГУР считают очень красноречивыми, ведь они отражают настроения военно-политической элиты РФ и то, что в окружении Путина возникает все больше микротрещин, которые со временем будут только расширяться.

"Российская пропаганда на внутреннем рынке остается эффективной и в принципе Соловьев и Скабеева действительно могут завтра заявить рядовому Ванюше, что "мы победили", причем еще позавчера. В конце концов, Пригожин говорит не только от своего имени, но и от имени своих партнеров и патронов в пределах Кремля. Итак, настроения среди военно-политической элиты, среди бизнес-элиты в России становятся все более депрессивными, потому что стратегическое поражение Россия уже потерпела. Ни одна из поставленных целей не достигнута и это означает, что и для самой России и российской элиты окончание должно быть как можно скорее", – отметил Юсов.

Он отметил, что стратегическое поражение государства-агрессора уже заложило фундамент будущего раскола в Кремле.

"Скажем так, там (в Кремле – ред.) сейчас много микротрещин и они будут развиваться", – заметил Юсов.

Представитель украинской разведки уверен, что Россия не сможет восстановить свои ракетные запасы к осени, чтобы снова начать ракетный террор, как это было в прошлом году.

Вместе с тем, Юсов далек от мысли, что агрессор собирается брать относительную паузу в войне против Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Пригожин допустил проигрыш России в войне, но пообещал собрать новые силы для "честного боя".

Он также назвал оптимальный вариант для российских властей и общества – нужно объявить об окончании "спецоперации" и заявить всему миру, что РФ якобы достигла в этой войне тех результатов, которых стремилась достичь.