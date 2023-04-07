Стреляют на 12 км прямой наводкой: что известно о самоходных минометах M120 Rak, которые Украина получит от Польши

На днях появилась информация, что Польша в рамках нового пакета военной помощи передаст Украине самоходные минометы M120 Rak калибра 120 мм. Об этом заявили Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции 5 апреля в рамках официального визита президента Украины в Варшаву.

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OBOZREVATEL разбирался – что это за минометы, в чем их специфика и какую пользу они принесут Вооруженным силам Украины.

Актуальность

Украина полным ходом готовится к контрнаступлению с четко озвученными целями: выход на международно признанные границы 1991 года. Для этого ВСУ продолжают комплектоваться новой и бывшей в употреблении западной военной техникой, среди которых танки, бронетранспортеры, БМП, САУ и даже самоходные минометы.

Интересно, что M120 Rak – это не первые самоходные минометы на вооружении ВСУ, но первые, которые поступят в рамках западной помощи. До этого украинская армия использовала отечественные самоходные минометы Барс-8ММК калибра 120 мм на шасси бронеавтомобиля "Барс-8", принятые на вооружение в 2019-2021 годах в количестве 12 единиц.

Что за бронемашины

M120 Rak – это польский самоходный миномет калибра 120 мм на шасси БТР Rosomak производства польской машиностроительной компании HSW.

Первый прототип польского самоходного миномета по заказу минобороны Польши выполнили на советском шасси САУ 2С1 "Гвоздика" польского производства еще в 2006 году. Он получил обозначение SMG или M120G (G – gąsienica, гусеница). В сущности, тогда речь шла только о замене башни с гаубицей на минометный модуль плюс некоторые незначительные доработки шасси. Такой самоходный миномет прошел испытание, но не был рекомендован к принятию на вооружение.

Тогда же было принято принципиальное решение двигаться в сторону колесной платформы и уже в 2011 году появилось опытное изделие SMK или M120K (K – koło, колесо). Базой для него стал четырехосный бронетранспортер Rosomak – лицензионная польская версия финского БТР Patria AMV. При этом боевой модуль был усовершенствован, но не претерпел кардинальных изменений. Вместе с боевой машиной был разработан взводный командный пункт AWD на той же базе.

Позже были попытки реанимировать гусеничную версию. Так, в 2013 году пробовали сделать ее на шасси немецкой БМП Marder, но этот проект также не получил дальнейшего развития. А в 2021 году представили M120G на шасси LPG, однако и эта версия до серийного производства пока не дошла. В отличие от колесной версии.

С 2016 года компании HSW и Rosomak SA получили от минобороны Польши первый заказ на серийное производство колесных самоходных минометов, предусматривавший поставку 64 машин M120K Rak и 32 командных машин AWD. Поставки самоходных минометов начались в 2017 году и по состоянию на сегодняшний день польская армия имеет на вооружении 10 самоходных минометных рот, каждая из которых включает 8 единиц M120 Rak, плюс машины сопровождения: 4 командирские машины, 3 машины для подвоза боеприпасов, 2 разведывательные и 1 ремонтная машина.

Все это интегрировано в одну информационную систему Topaz, отвечающую за создание единого ударно-разведывательные контура, когда информация из всех средств разведки в режиме онлайн распределяется между машинами, каждая из которых получает собственную огневую задачу.

По состоянию на сегодняшний день самоходный колесный миномет M120 Rak на шасси бронемашины Rosomak имеет калибр 120 мм, может поражать цели на расстоянии до 12 км с темпом стрельбы 6-8 выстрелов в минуту. При этом боекомплект машины составляет 46 выстрелов.

Особенностью самоходного миномета M120 Rak является возможность помимо традиционного для минометов навесного обстрела вести огонь прямой наводкой, по существу становясь самоходной артиллерийской установкой 120-мм калибра.

Для развертывания на позиции установке нужно всего 30 секунд, а для свертывания вдвое меньше – 15 секунд. Скорость колесной бронемашины Rosomak составляет 100 км/ч. Все это позволяет быстро выехать в заданный район, оперативно отработать по целям, быстро свернуться и покинуть место стрельбы, избежав контрбатарейного огня.

Перспективы

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, речь идет о передаче Украине трех рот самоходных минометов M120 Rak общим количеством 24 боевых единицы, плюс соответствующие машины сопровождения.

Когда именно эта военная техника поступит на вооружение в ВСУ, пока не сообщается. Но, учитывая предыдущий опыт оборонного сотрудничества с Польшей, можно смело предположить, что для ВСУ оперативно передадут уже изготовленные минометы M120 Rak из существующих польских рот, ведь это гораздо быстрее, чем ждать, когда выпустят новые. А для Украины время сейчас в приоритете.

Что касается потенциального применения, то минометный огонь очень помогает на фронте как для отражения "пехотных штурмов" врага, так и для поддержания собственного наступления, так как позволяет уничтожить или разрушать защищенные вражеские позиции вне прямой видимости.

Если речь идет о передаче готовых укомплектованных минометных рот, то они легко впишутся в существующие механизированные и аэромобильные бригады ВСУ, как отдельные единицы.

Единственное, что может настораживать, это колесное шасси. Ведь во время интенсивных боев колеса могут повредиться вражескими осколками, что приведет к временной потере маневренности. Плюс проходимость колесной техники все же ниже на грунтовых поверхностях, чем гусеничной. Но, с другой стороны, проходимость установки на платформе БТРа значительно лучше проходимости на платформе бронеавтомобиля "Барс-8", которые сейчас используются в ВСУ.

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