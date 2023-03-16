"Студентов забрали, всех перекидывают на позиции": жена оккупанта пожаловалась на усиленные темпы мобилизации. Перехват

Государство-террорист Россия несет огромные потери личного состава на войне в Украине, поэтому за счет усиленной мобилизации пытается компенсировать нехватку человеческого ресурса. На фронт уже начали забирать даже студентов.

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При этом командование РФ не считает потери и продолжает бросать пушечное мясо на самые горячие участки фронта. Об этом говорится в перехвате разговора оккупанта с женой, который опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины (чтобы послушать аудио, доскролльте до конца страницы).

Жена оккупанта пожаловалась, что ее мужа-захватчика перебрасывают с одного участка фронта на другой. При этом она призналась, что РФ пытается компенсировать потери за счет студентов.

"Когда ты был в Харькове я понимала, что нереально оттуда съе***ть, я не так особо расстраивалась. А сейчас я понимаю, что ты рядом…но еще больше я понимаю, что тут еще больше пиз***з, чем там был, потому что читаю целый день, студентов забрали, тех забрали на позициях, которых не хватало, всех перекидывают", – жалуется жена оккупанта.

В телефонном разговоре жена оккупанта признала, что российские захватчики несут огромные потери, но командование продолжает бросать на убой человеческий ресурс на самых горячих участках фронта.

Напомним, в России начался новый набор "добровольцев" на войну в Украине. Для этого военкоматы массово рассылают повестки для "проверки учетных данных". В Воронежской области этот процесс уже стартовал.

Ранее сообщалось, что министерство обороны Российской Федерации планируют с 1 апреля объявить набор в армию по контракту. Кремль планирует набрать еще 400 тысяч оккупантов.

Примечательно, что в РФ наверняка не планируют объявлять новую волну мобилизации по меньшей мере до лета. Это связано с тем, что кремлевский диктатор Владимир Путин пытается сохранить стабильность своего режима.

Как сообщал OBOZREVATEL, стране-агрессору России, развязавшей кровавую войну против Украины и собиравшейся взять Киев за три дня, не хватает денег даже на выплаты "мобилизованным". Военным преступникам РФ не только не выдают зарплаты, но и отказывают в региональных выплатах и даже не дают необходимую экипировку.

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